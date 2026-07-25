Ngày 24/7, Gigamall đưa vào hoạt động Gigaversal - công viên công nghệ giải trí đa tầng với quy mô hơn 20.000m².
Tổ hợp gồm nhiều phân khu trải nghiệm như Immersive World, Light City, Sport Games, VR Game, Bowling Center, Magical Zoo, Alpha Games, Rainbow Fun và triển lãm nghệ thuật tương tác Van Gogh & Những bậc thầy trường phái ấn tượng.
Ông Tô Đình Mệnh, đại diện Gigamall cho biết: “Sự ra đời của Gigaversal đánh dấu bước chuyển mình của trung tâm thương mại từ mô hình mua sắm - giải trí truyền thống sang điểm đến tích hợp công nghệ, văn hóa, giáo dục và du lịch trải nghiệm”.
Bên cạnh các trò chơi công nghệ, khu Magical Zoo trở thành điểm đến yêu thích của nhiều em nhỏ khi tái hiện thế giới động vật với các mô hình kích thước lớn cùng hoạt động tương tác.
Theo Gigamall, việc tích hợp các khu công nghệ, nghệ thuật, giáo dục và giải trí trong cùng một không gian hướng tới xây dựng Gigaversal thành điểm đến trải nghiệm dành cho người dân và du khách khi đến TP.HCM. Trong tháng đầu khai trương, nhiều chương trình ưu đãi cũng được áp dụng cho các khu trò chơi và trải nghiệm công nghệ.
Vĩnh Phú