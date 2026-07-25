Ngày 24/7, Gigamall đưa vào hoạt động Gigaversal - công viên công nghệ giải trí đa tầng với quy mô hơn 20.000m².

Tổ hợp gồm nhiều phân khu trải nghiệm như Immersive World, Light City, Sport Games, VR Game, Bowling Center, Magical Zoo, Alpha Games, Rainbow Fun và triển lãm nghệ thuật tương tác Van Gogh & Những bậc thầy trường phái ấn tượng.

Ông Tô Đình Mệnh, đại diện Gigamall cho biết: “Sự ra đời của Gigaversal đánh dấu bước chuyển mình của trung tâm thương mại từ mô hình mua sắm - giải trí truyền thống sang điểm đến tích hợp công nghệ, văn hóa, giáo dục và du lịch trải nghiệm”.

Nhiều người xếp hàng để tham gia các trò chơi ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), trí tuệ nhân tạo (AI) và hiệu ứng đa giác quan

Điểm nhấn của tổ hợp là Immersive World với nhiều công nghệ giải trí thế hệ mới như AI Robot Hub, Infinity World, Fly Over The World, Universal Guardians hay Bermuda Adventure.

Các bạn trẻ trải nghiệm hành trình khám phá Bermuda Adventure

Với trò chơi thực tế ảo, người chơi có thể lựa chọn nhiều không gian mô phỏng khác nhau, từ khám phá, phiêu lưu đến cảm giác mạnh

Các em nhỏ tại khu vực Infinity World, khám phá không gian gương vô cực, thế giới khủng long

Bên cạnh các trò chơi công nghệ, khu Magical Zoo trở thành điểm đến yêu thích của nhiều em nhỏ khi tái hiện thế giới động vật với các mô hình kích thước lớn cùng hoạt động tương tác.

Theo Gigamall, việc tích hợp các khu công nghệ, nghệ thuật, giáo dục và giải trí trong cùng một không gian hướng tới xây dựng Gigaversal thành điểm đến trải nghiệm dành cho người dân và du khách khi đến TP.HCM. Trong tháng đầu khai trương, nhiều chương trình ưu đãi cũng được áp dụng cho các khu trò chơi và trải nghiệm công nghệ.

Vĩnh Phú