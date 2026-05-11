Khi mua được căn nhà trong hẻm rộng, sạch sẽ, vợ chồng tôi vui đến mất ngủ. Căn nhà đủ rộng để bố mẹ tôi đến ở cùng, hai con nhỏ của tôi cũng có nơi chạy nhảy.

Thế mà niềm vui ấy đang bị cách hành xử thiếu thân thiện của một gia đình hàng xóm dập tắt.

Dọn về ở được vài tháng, tôi bắt đầu khó chịu khi thấy cảnh đàn chó của nhà hàng xóm được thả rông, thoải mái đi lại. Đã thế, chúng còn thường xuyên cắn túi rác, phóng uế trước cổng nhà tôi.

Mùi khó chịu bốc lên, nhà tôi không dám mở cửa. Mẹ và vợ tôi sáng nào cũng phải cầm chổi, kéo vòi nước ra dọn rửa. Nhưng đến chiều, họ lại thả chó. Chúng lại đến trước nhà tôi làm bẩn.

Ảnh minh họa: P.X

Tôi vì giữ hòa khí nên nhẫn nhịn, tìm đủ cách để né mấy con chó. Hết đứng canh để xua đuổi, tôi lại rắc bột tiêu, treo túi thơm... để chúng không lại gần nhưng cũng chỉ được một thời gian. Nhiều hôm gia đình tôi đi vắng, khi quay về lại chứng kiến cảnh cổng nhà, tường rào bị mấy con chó vấy bẩn.

Sau nhiều tháng chịu đựng, tôi sang nhà hàng xóm góp ý. Nhưng họ lại tỏ thái độ thiếu thiện chí, nói mình đã sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa từng bị ai phàn nàn về việc nuôi chó.

Chỉ khi tôi nhắc đến chuyện đã có quy định yêu cầu quản lý chó nuôi, không để thả rông nơi công cộng, họ mới miễn cưỡng hứa sẽ trông chừng 4 con chó của mình. Nhưng cũng chỉ được đôi ba tuần. Sau đó, mọi việc lại quay lại như cũ.

Sự việc khiến người nhà tôi bức xúc, xảy ra cãi vã. Tôi đành nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Sau lần đầu bị phản ánh, hàng xóm của tôi bị nhắc nhở, ký cam kết không tái phạm. Tôi cũng đồng ý với hướng xử lý này và tin rằng mọi chuyện đã được giải quyết.

Nào ngờ khoảng 1 tháng nay, trước cổng nhà tôi lại xuất hiện chất bẩn của chó dù ban ngày không có con nào lảng vảng quanh nhà. Tôi đặt camera thì phát hiện nhà hàng xóm cố tình dắt chó của mình sang cổng nhà tôi lúc đêm khuya.

Tôi đem bằng chứng gửi cho cơ quan chức năng. Tôi cũng không hề thoải mái khi phải làm đến mức đó nhưng nếu không mạnh tay, gia đình tôi sẽ còn bị chèn ép.

Sau sự việc, nhà họ bị xử phạt hành chính. Lần này, chúng tôi tin việc bị chó nhà hàng xóm làm phiền đã chấm dứt.

Thế nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng không thể ngờ đến. Tuần trước, họ mua thêm 2 con chó con. Điều đáng nói là họ lấy tên con tôi đặt cho 2 chú chó. Mỗi ngày họ dắt 2 con chó ra, gọi tên chửi mắng bằng những câu từ rất khó nghe.

Tôi biết họ cố tình trêu tức, trả đũa việc bị phạt nhưng lại chẳng thể làm gì.

Nếu tiếp tục căng thẳng, cuộc sống trong hẻm sẽ càng ngột ngạt. Nhưng nếu im lặng, tôi cảm thấy gia đình mình bị xúc phạm mỗi ngày.

Giờ đây, mỗi lần nghe tiếng họ gọi tên, mắng chửi mấy con chó, nỗi uất ức trong tôi lại trỗi dậy. Tôi không biết nên làm gì để bảo vệ danh dự cho gia đình mình. Mong mọi người cho lời khuyên chân thành.

Độc giả N.H.T.

