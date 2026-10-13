Sau ba năm, Green SM chuyển hóa lợi thế về quy mô, công nghệ và mạng lưới dịch vụ thành giá trị cho đối tác. Tại Green SM Summit 2026, thương hiệu khẳng định định hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt tối ưu vận hành, tăng trưởng và chuyển đổi xanh.

Ba hướng đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại Green SM Summit 2026, diễn ra ngày 8/10 tại TP.HCM, Green SM giới thiệu định hướng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên ba phương diện: tối ưu vận hành, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi xanh. Green SM Business hỗ trợ quản lý di chuyển và kiểm soát chi phí tập trung; Green SM Express cung cấp giải pháp giao nhận cho doanh nghiệp bán lẻ, thương mại điện tử; Green SM Food giúp đối tác giao đồ ăn mở rộng kênh bán hàng. Bên cạnh đó, Green SM Ads tạo cơ hội quảng bá thương hiệu thông qua các điểm chạm trong hệ sinh thái, giúp doanh nghiệp gia tăng hiện diện và kết nối với người tiêu dùng.

Đằng sau hệ sinh thái là nền tảng điều hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, hỗ trợ dự báo nhu cầu, tối ưu điều phối và nâng cao chất lượng phục vụ. Green SM cũng đang phát triển các công cụ tích hợp đơn hàng và hỗ trợ quản trị kinh doanh, hướng tới mô hình hợp tác toàn diện hơn. Thông qua hệ thống giải pháp này, chuyển đổi xanh không còn dừng ở việc thay thế phương tiện chạy xăng bằng xe điện. Doanh nghiệp có thể kết hợp mục tiêu phát triển bền vững với bốn giá trị thiết thực: thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, mở rộng hiện diện thương hiệu, nâng cao giá trị ESG và tối ưu chi phí vận hành.

Những lợi ích trên càng có cơ sở khi Green SM đã xây dựng được quy mô lớn sau ba năm hoạt động. Theo Mordor Intelligence, thương hiệu chiếm 54,51% thị phần taxi công nghệ tại Việt Nam trong quý I/2026. Green SM đồng thời mở rộng hiện diện tới tám quốc gia tính đến tháng 9/2026.

Song song, Green SM phát triển hệ sinh thái kết nối di chuyển, giao nhận, giao đồ ăn và quảng cáo. Riêng dịch vụ hai bánh đã phục vụ hơn 15 triệu khách hàng, với hơn 120.000 tài xế đồng hành.

Trong lĩnh vực giao hàng hai bánh, Green SM Express vươn lên Top 1 thị phần giao hàng trong các nền tảng vào tháng 6/2026, trong khi Green SM Food ghi nhận hơn 200 triệu lượt truy cập tính đến tháng 8/2026. Những con số này không chỉ phản ánh tốc độ phát triển mà còn cho thấy nền tảng để Green SM kết nối các nguồn lực, mở rộng giá trị hợp tác cùng doanh nghiệp.

Khi chuyển đổi xanh tạo ra giá trị kinh doanh

Hợp tác giữa Green SM và FPT Long Châu là một ví dụ cho cách các giải pháp trên được đưa vào hoạt động kinh doanh. Từ tháng 12/2024, Green SM Express đã đồng hành cùng Long Châu giao thuốc bằng xe điện, kết nối khoảng 1.100 nhà thuốc tại 16 tỉnh, thành phố. Hai bên đã thực hiện một triệu đơn giao thuốc, với tỷ lệ giao thành công đạt 97%.

Mô hình vận chuyển thuần điện góp phần duy trì hoạt động giao hàng ổn định khi giá nhiên liệu biến động. Trong chín tháng đầu năm 2026, hợp tác này giúp Long Châu giảm phát thải 189,2 tấn CO₂, đồng thời hỗ trợ đo lường tác động môi trường trong chuỗi giá trị. Hai bên còn mở rộng hợp tác sang các chương trình hỗ trợ người dân di chuyển đến trung tâm tiêm chủng.

Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Thương mại Điện tử FPT Long Châu, chia sẻ: “Với một hệ thống bán lẻ chăm sóc sức khỏe quy mô lớn như Long Châu, giao nhận không chỉ là khâu vận chuyển, mà là một phần quan trọng của trải nghiệm khách hàng. Hợp tác với Green SM giúp chúng tôi kết hợp yêu cầu về tốc độ, độ tin cậy và khả năng mở rộng với mục tiêu chuyển đổi xanh. Chúng tôi kỳ vọng hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh để mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe thuận tiện, hiệu quả và có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Từ những kết quả hợp tác thực tế, Green SM tiếp tục hướng tới việc chuyển hóa năng lực hệ sinh thái thành giá trị dài hạn cho đối tác, đồng thời thúc đẩy xanh hóa hoạt động kinh doanh.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Toàn cầu Green SM, nhấn mạnh: “Sau ba năm, Green SM đã xây dựng được nền tảng về quy mô, công nghệ và năng lực vận hành, từng bước đưa mô hình di chuyển thuần điện của Việt Nam ra quốc tế. Nhưng với chúng tôi, quy mô chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành giá trị cho khách hàng và đối tác. Green SM hướng tới kết nối các thế mạnh của hệ sinh thái để giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, mở rộng cơ hội kinh doanh và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh. Chúng tôi tin rằng tương lai của Green SM không chỉ được định hình bởi những thị trường mà thương hiệu hiện diện, mà còn bởi những giá trị bền vững được tạo ra cùng cộng đồng doanh nghiệp”.

Từ những chuyến xe xanh đầu tiên đến hệ sinh thái giải pháp kinh doanh ngày càng hoàn thiện, Green SM đang mở rộng thước đo thành công: không chỉ bằng quy mô của chính mình mà bằng những giá trị tạo ra cùng doanh nghiệp Việt, hướng tới “Cùng nhau bứt phá tăng trưởng, kiến tạo Hệ sinh thái Giao thông Xanh bền vững và thịnh vượng”.

(Nguồn: Green SM)