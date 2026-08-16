Ngày 15/8, tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột), Ban tổ chức lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khai trương không gian check-in “Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”.

Chiếc gùi sầu riêng lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Hải Dương

Điểm gây chú ý tại lễ hội là chiếc gùi có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m, kết hợp hình ảnh chiếc gùi truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đựng đầy trái sầu riêng - sản phẩm nông nghiệp gắn với sinh kế và cơ hội phát triển của người dân Đắk Lắk.

Chị Nguyễn Thị Yến (SN 1997, trú phường Buôn Ma Thuột) cho biết, chiếc gùi mang bản sắc của con người Tây Nguyên đã gây chú ý cho khách tham quan trong và ngoài nước vì sự độc đáo. Đây cũng là điểm nhấn của lễ hội sầu riêng năm nay.

Chiếc gùi khổng lồ thu hút du khách thập phương chiêm ngưỡng. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho biết, chiếc gùi không chỉ là vật dụng quen thuộc trong đời sống đồng bào Tây Nguyên mà còn là biểu tượng của sự cần cù, bền bỉ, khéo léo, gắn kết cộng đồng và khát vọng no ấm.

"Việc kết hợp hình tượng chiếc gùi với trái sầu riêng thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, văn hóa và kinh tế. Công trình vừa tạo điểm nhấn cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, vừa góp phần quảng bá văn hóa, con người và hình ảnh Đắk Lắk đến du khách trong nước và quốc tế", ông Tiến cho hay.

Gùi sầu riêng nhìn từ trên cao. Ảnh: Hải Dương

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 chính thức khai mạc vào tối nay (15/8) và diễn ra đến hết ngày 2/9. Sự kiện hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động phong phú gắn liền với ngành nông sản chủ lực này...