Chiều 13/8, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội thảo “Hạ tầng liên kết - Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Kim Loan

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 20% so với năm trước. Khách nội địa đạt hơn 135 triệu lượt, tổng thu du lịch lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Miền Trung - Tây Nguyên được đánh giá có dư địa phát triển lớn nhờ tài nguyên đa dạng, từ biển, đảo đến cao nguyên, đại ngàn và văn hóa bản địa, thuận lợi hình thành các hành trình kết nối biển với cao nguyên.

Hạ tầng phải đi trước một bước

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, muốn hình thành không gian phát triển mới, hạ tầng phải đi trước một bước.

Theo ông, hạ tầng không chỉ là đường bộ, sân bay hay cảng biển mà đang trực tiếp tái cấu trúc không gian kinh tế, rút ngắn khoảng cách thị trường và mở ra các hành lang đầu tư mới.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, một trong những tuyến giao thông góp phần tăng khả năng kết nối khu vực miền Trung. Ảnh: H.N

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125km đang được triển khai. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku xuống dưới 2 giờ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, kết cấu hạ tầng giao thông khu vực thời gian qua đã có bước phát triển quan trọng. Mạng lưới đường bộ cao tốc đang được ưu tiên đầu tư, đã hình thành trục Bắc - Nam và từng bước đầu tư các tuyến Đông - Tây nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông liên vùng vẫn còn những điểm nghẽn. Theo Thứ trưởng, cần chuyển từ đầu tư từng tuyến, từng địa phương sang phát triển mạng lưới, hình thành hành lang và kết nối đa phương thức.

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), nhu cầu đầu tư kết cấu giao thông vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2026-2030 khoảng 380.000 tỷ đồng, chưa tính kinh phí đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong đó, nhu cầu đầu tư chủ yếu tập trung vào các tuyến đường bộ cao tốc theo hướng Đông - Tây, nhằm tăng kết nối giữa cao nguyên với khu vực ven biển, cảng hàng không, cảng biển và trung tâm logistics.

Đưa khách đến nhanh hơn vẫn chưa đủ

Một vấn đề được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đặt ra là bài toán “logistics du lịch”.

Theo ông, hạ tầng giao thông mới chỉ là điều kiện cần. Đưa khách đến nhanh hơn chưa đủ, mà phải giúp du khách đi thuận tiện hơn, trải nghiệm nhiều hơn, ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Vì vậy, liên kết hạ tầng phải đi cùng liên kết sản phẩm, thị trường và chính sách. Các địa phương cần khai thác lợi thế bổ trợ để hình thành những hành lang du lịch thực chất, trong đó có hành lang biển - cao nguyên.

TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, cho rằng Nhà nước cần tập trung nguồn lực vào “hạ tầng mồi”, còn doanh nghiệp đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng, vui chơi và các dịch vụ kinh doanh.

Theo ông, cách làm này giúp vốn đầu tư công kích hoạt nguồn lực tư nhân. Gia Lai cũng nên lựa chọn các dự án du lịch chiến lược, chuẩn bị sẵn quy hoạch, quỹ đất, pháp lý và hạ tầng kết nối thay vì kêu gọi đầu tư dàn trải.

TS. Trần Du Lịch khái quát, tài nguyên du lịch mới chỉ là tiềm năng; hạ tầng biến tiềm năng thành sản phẩm, còn doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng du lịch miền Trung - Tây Nguyên chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, một phần do hạn chế về liên kết không gian, khả năng tiếp cận điểm đến, giao thông liên vùng, logistics và hạ tầng số…

Bình An