Sáng 2/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế quý I/2026.

Theo số liệu thống kê, trong quý I/2026, kinh tế Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 12,42%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025 (6,12%) và đứng đầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 20,67%, đóng góp lớn nhất với 8,65 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 7,26%, đóng góp 2,72 điểm phần trăm; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm.

Phân tích cho thấy, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò “đầu kéo” của nền kinh tế với mức tăng trưởng 22,59%, đóng góp 7,73 điểm phần trăm. Nhiều sản phẩm chủ lực như thép, điện, bia, ô tô, pin và sợi duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế tại nhà máy VinFast Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.H

Song song đó, hoạt động đầu tư và xây dựng diễn ra sôi động. Tổng vốn đầu tư phát triển trong quý I ước đạt khoảng 13.749 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ cũng có sự khởi sắc rõ rệt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cùng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng trên 12%, cho thấy sức mua và nhu cầu tiêu dùng phục hồi mạnh.

Trong khi đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì ổn định. Thời tiết thuận lợi giúp sản xuất vụ đông – xuân đạt kết quả tích cực; chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi tăng nhẹ; hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt khá.

Kết quả tăng trưởng ấn tượng trong quý đầu năm phản ánh sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp, ngành, đồng thời cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Với nền tảng tích cực ngay từ quý I, địa phương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo tiền đề hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong cả năm