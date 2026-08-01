Nghệ An:

Tối 19/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Nghi Lộc cho biết lực lượng công an đang xác minh vụ việc hai bé gái tử vong. Hai nạn nhân là Hoàng An N. (SN 2023) và Hoàng Ngọc L. (SN 2025), cùng trú tại xã Nghi Lộc.

Người thân nạn nhân cho biết khoảng 19h ngày 18/8, hai bé gái được mẹ đưa đến nhà một người bạn ở thị trấn Quán Hành (cũ), tỉnh Nghệ An để chơi. Đến khoảng 2h ngày 19/8, hai bé gái xuất hiện triệu chứng nôn mửa và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 13h30 ngày 19/8, cả hai bé đã tử vong dù được các bác sĩ cấp cứu. Cũng theo người thân của hai bé gái, hoàn cảnh gia đình hai cháu vô cùng khó khăn. Theo người thân, khi mẹ đưa hai con gái đến nhà một người bạn chơi, trong lúc người mẹ ngồi ăn cơm, hai bé được cho là đã uống nhầm thuốc diệt chuột.

Sau khi biết tin, người dân trong xóm đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ gia đình trang trải chi phí điều trị và lo hậu sự cho hai cháu.