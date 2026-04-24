Vừa qua, tại Trường THPT Thái Phiên, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức lễ ra mắt chương trình “Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong”.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại chương trình

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng lãnh đạo phòng ban Công an thành phố, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng, ông Chu Văn Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, lãnh đạo Trường THPT Thái Phiên cùng tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh khối lớp 10.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, liên tục, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của đô thị và gia tăng phương tiện giao thông, tình hình TTATGT vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, hướng tới những cách làm sáng tạo, gần gũi, phù hợp với thực tiễn là yêu cầu cấp thiết.

Công an TP Hải Phòng trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường THPT Thái Phiên

Trong bối cảnh đó, Chương trình “Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong” được triển khai như một bước phát triển mới, mang tính hệ thống và bền vững hơn. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức pháp luật, chương trình hướng tới mục tiêu sâu xa là xây dựng thói quen, hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông trong mỗi học sinh - những chủ nhân tương lai của xã hội.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố tiềm ẩn những phức tạp. Đối tượng vi phạm không chỉ tập trung ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh mà còn diễn ra ở một bộ phận công nhân lao động và người dân tham gia giao thông.

Trong năm 2025, thành phố xảy ra hơn 800 vụ tai nạn giao thông, có tới hơn 100 vụ liên quan đến học sinh, sinh viên. Vì vậy việc ra mắt chương trình “Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong” là một sáng kiến cần nhân rộng, lan tỏa. Ban Giám đốc Công an thành phố mong rằng sau chương trình hôm nay, các thầy cô sẽ là những tuyên truyền viên trong nhà trường, giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, xây gốc rễ tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tuyên truyền, hướng dẫn cho các em học sinh tham gia giao thông đúng cách, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông

Theo ông Chu Văn Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, trong năm 2026, công ty sẽ trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn thông qua 24 buổi tuyên truyền của chương trình trên địa bàn thành phố. Ngay tại lễ ra mắt, 700 mũ bảo hiểm đã được trao trực tiếp tới học sinh khối 10 Trường THPT Thái Phiên.

Ngay sau phần lễ, chương trình bước vào nội dung trọng tâm là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT do cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp triển khai.

Hoạt động tuyên truyền được thiết kế theo hướng trực quan, sinh động, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Thông qua hình ảnh minh họa, video tình huống, câu hỏi tương tác và trao đổi trực tiếp, các nội dung pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với học sinh.

Minh Phong