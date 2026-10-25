Gia Lai sẵn sàng kích hoạt Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya từ ngày 30/10 đến 08/11/2026, mở ra điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn bậc nhất đại ngàn.