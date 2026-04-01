Bứt phá doanh thu gấp 4 lần nhờ “bảo chứng” chính hãng

Nesty là thương hiệu giày dép được thành lập năm 2022, thuộc hệ sinh thái các doanh nghiệp chuyên sản xuất giày dép, công suất lên tới 900.000 đôi/năm do doanh nhân Tạ Văn Thành làm chủ.

Khác với định hướng trước đây vốn tập trung gia công cho các thương hiệu lớn phục vụ xuất khẩu, với Nesty, ông Thành đặt mục tiêu xây dựng một thương hiệu Việt thành công tại thị trường nội địa, từ đó làm bàn đạp để vươn ra quốc tế.

Xác định thương mại điện tử là “động cơ” giúp rút ngắn hành trình gia nhập thị trường, Nesty đã sớm hiện diện trên TikTok Shop từ tháng 11/2023. Chiến lược xây dựng thương hiệu tập trung vào hai trụ cột lớn: triển khai đa dạng các chiến dịch kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết (affiliate) và trở thành nhà bán hàng chính hãng trên TikTok Shop Mall.

Chia sẻ về quyết định này, ông Thành cho biết Nesty chính thức chuyển đổi mạnh mẽ trên kênh TMĐT từ đầu năm 2024. Nhận thấy xu hướng khách hàng luôn ưu tiên các sản phẩm chính hãng, bên cạnh chiến lược affiliate, việc gia nhập TikTok Shop Mall được xem là bước tiến chiến lược để Nesty xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt uy tín trong mắt khách hàng.

Ông Thành nhấn mạnh rằng trên TMĐT, "1 phút có thể bán cho hàng ngàn người", và có mặt trên TikTok Shop Mall chính là minh chứng rõ ràng nhất về nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm và hài lòng với dịch vụ hậu mãi.

“Quả ngọt” nở rộ ngay trong năm 2025, doanh thu của Nesty tăng trưởng gấp 4 lần so với năm trước đó. Thương hiệu duy trì đà tăng trưởng dương ổn định từ 30% - 50% mỗi tháng và xuất sắc dẫn đầu vị trí Top 1 doanh thu ngành hàng giày dép trên TikTok Shop năm 2025.

Động lực nâng cấp toàn diện tiêu chuẩn vận hành

Việc gia nhập TikTok Shop Mall không chỉ giúp xây dựng niềm tin thương hiệu mà còn tạo ra một "cuộc cách mạng" tự thân trong quy trình vận hành của Nesty. Ông Tạ Văn Thành chia sẻ: “Tại TikTok Shop Mall, người tiêu dùng không chỉ được tiếp cận với nguồn gốc sản phẩm rõ ràng mà còn hưởng đặc quyền về dịch vụ hậu mãi và chính sách đổi trả rất minh bạch”. Chính những tiêu chuẩn này đã trở thành lực đẩy để Nesty triển khai đồng thời nhiều nâng cấp quan trọng, nhất quán với định hướng phát triển dài hạn của thương hiệu cũng như những yêu cầu khắt khe từ nền tảng.

Theo ông Thành, để đáp ứng tiêu chuẩn "Mall", Nesty đã trải qua một quá trình chuẩn hóa toàn bộ bộ máy vận hành - từ khâu tối ưu tồn kho đến quy trình đóng gói. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo thời gian xử lý đơn hàng và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình giao vận. Song song đó, yếu tố con người được đặc biệt chú trọng thông qua việc xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, có khả năng phản hồi nhanh chóng và cam kết xử lý mọi khiếu nại trong vòng 24 giờ nhằm gia tăng sự hài lòng sau mua.

Không dừng lại ở dịch vụ, diện mạo của sản phẩm cũng được Nesty đầu tư nâng cấp mạnh mẽ. Thương hiệu đã nâng cấp bao bì trở nên sang trọng, chuyên nghiệp hơn để đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu "mall" trong mắt khách hàng. Doanh nghiệp cũng đầu tư studio quay dựng riêng biệt để đem đến những nội dung chất lượng, về cả kịch bản lẫn hình ảnh nhằm phù hợp với tiêu chuẩn Mall.

Xây dựng thương hiệu bền vững và mục tiêu tăng trưởng dài hạn

Ở thời điểm hiện tại, khoảng 50% doanh thu của Nesty đến từ hoạt động tự livestream của nhãn hàng, khoảng 50% còn lại đến từ gian hàng Mall và mạng lưới Affiliate gắn link sản phẩm. Ông Tạ Văn Thành khẳng định việc gia nhập TikTok Shop Mall chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Bước sang năm 2026, Nesty đặt kỳ vọng vào những cột mốc bứt phá hơn nữa với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó lãnh đạo doanh nghiệp xác định TikTok Shop sẽ tiếp tục đóng góp chủ đạo với 60% tổng doanh thu. Để đạt được con số này, ông Thành cho hay Nesty đang liên tục đổi mới và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm: mở rộng từ các dòng sản phẩm giày dép chủ lực sang ngành hàng phụ kiện như ba lô, túi xách - đặc biệt hướng tới các dòng sản phẩm dành cho trẻ em với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây chính là chiến lược nhằm tiếp cận sâu rộng hơn vào mọi phân khúc khách hàng, tận dụng tối đa lợi thế của một "thương hiệu Mall" để bảo chứng cho chất lượng ở bất kỳ dòng sản phẩm mới nào.

Nhìn xa hơn trong vòng 5 năm tới, Nesty kiên định với khát vọng trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất giày dép và phụ kiện tại Việt Nam. Với Nesty, thành công hiện tại chỉ là khởi đầu cho một hành trình lớn lao hơn, nơi niềm tin của khách hàng và uy tín của thương hiệu chính là kim chỉ nam cho mọi bước đi chiến lược.

Bích Đào