Mỗi tấm huân chương, mỗi chiếc cầu vai đều là dấu ấn của một chặng đường cống hiến và là niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ Công an, Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những kỷ vật ấy, một vị đại đức đã miệt mài sưu tầm, gìn giữ suốt nhiều năm, với mong muốn khơi dậy tình yêu lịch sử và lòng yêu nước trong thế hệ trẻ.

Đại đức Thích Thanh Toàn, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Viên Giác (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) bắt đầu hành trình sưu tầm kỷ vật quân đội vào năm 2023.

Cơ duyên đến khi một vị Chuẩn Đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu trao tặng cho ông bộ quân hàm Chuẩn Đô đốc. Trân trọng món quà đặc biệt ấy, ông làm một tủ kính nhỏ để lưu giữ tại chùa. Khi ngày càng nhiều người tìm đến tham quan, bày tỏ sự yêu thích và mong muốn tìm hiểu những câu chuyện phía sau các hiện vật, đại đức Thích Thanh Toàn quyết định mở rộng thành một bộ sưu tập với mong muốn gìn giữ những giá trị lịch sử, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Từ cơ duyên ban đầu ấy, tôi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của nhiều thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ, những người đã gửi gắm các kỷ vật để tôi lưu giữ. Đến nay, sau khoảng 3 năm, tôi đã xây dựng được một bộ sưu tập tương đối đầy đủ", đại đức chia sẻ.

"Truyền thống gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử, với quân đội và thôi thúc tôi gìn giữ những kỷ vật gắn với các thế hệ đi trước" Đại đức Thích Thiện Toàn

Mỗi ngày, đại đức Thích Thanh Toàn đều dành khoảng một giờ để ngắm nhìn và chăm sóc bộ sưu tập kỷ vật.

Ông cẩn thận lau chùi từng cặp cầu vai, quân hàm, kỷ niệm chương và các hiện vật trưng bày.

Dù được lưu giữ trong phòng kín, các kỷ vật vẫn dễ bám bụi theo thời gian nếu không được bảo quản, vệ sinh thường xuyên.

Từ những câu chuyện về người cha từng khoác áo lính Hải quân, tham gia chiến trường Campuchia; người ông đi qua cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; hay người cậu giữ cương vị Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 với quân hàm Đại tá khi nghỉ hưu đã trở thành ký ức, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử trong ông từ khi còn nhỏ.

Khởi nguồn từ bộ quân hàm của một vị Chuẩn Đô đốc Hải quân nghỉ hưu, đến nay bộ sưu tập của đại đức Thích Thanh Toàn đã có hơn 500 hiện vật của nhiều lực lượng như Quân đội, Công an, Hải quân, Không quân và Cảnh sát biển.

Phía sau mỗi quân hàm, quân phục hay kỷ niệm chương là một câu chuyện về hành trình cống hiến của người lính.

Điều quý giá nhất không phải số lượng hiện vật, mà là niềm tin và sự trân trọng của những cán bộ, chiến sĩ đã gửi gắm cả một phần ký ức đời mình vào bộ sưu tập.

Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc tìm kiếm hiện vật mà là tạo dựng niềm tin với người trao tặng. Có những chuyến đi hàng nghìn km, những cuộc gặp chỉ để lắng nghe và sẻ chia.

Mỗi kỷ vật được trao lại không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là trách nhiệm gìn giữ những ký ức và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Một trong những kỷ niệm khiến vị đại đức xúc động nhất là khi một cựu chiến sĩ nghĩa vụ Hải quân, mang quân hàm Thượng sĩ, tìm đến trao tặng những kỷ vật của quãng đời quân ngũ. Người lính trẻ từng ngại ngần vì cho rằng hiện vật của mình quá nhỏ bé.

Đáp lại sự ngại ngần của người lính trẻ, ông chia sẻ: "Không có người lính thì làm sao có vị tướng", mọi kỷ vật đều đáng được trân trọng như nhau.

Mỗi kỷ vật trong bộ sưu tập đều được trân trọng, bất kể lớn hay nhỏ, bởi đó không chỉ là công sức sưu tầm mà còn là uy tín và niềm tin của những người đã trao gửi. Tất cả hiện vật đều có nguồn gốc rõ ràng, đi kèm bút tích hoặc chữ ký của người tặng, ghi rõ thời điểm, hoàn cảnh và ý nghĩa trao tặng.

Đặc biệt, bộ quân phục của Trung tướng Phạm Tuân – người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ – được đại đức Thích Thiện Toàn xin phép phục dựng theo nguyên bản. Sau khi hoàn thành, bộ quân phục đã được Trung tướng Phạm Tuân trực tiếp ký tặng.

Bộ sưu tập chỉ phục vụ mục đích lưu giữ, giáo dục truyền thống và tham quan. Khách có thể trực tiếp ngắm nhìn, chạm vào hiện vật nhưng không được mang ra khỏi phòng trưng bày.

"Đây là những kỷ vật vô giá, không để mua bán hay trao đổi, mà để gìn giữ và kể lại những câu chuyện của một thời".

Trong căn phòng trưng bày rộng chưa đầy 12m², hàng trăm huân chương, phù hiệu, kỷ niệm chương và những kỷ vật chiến tranh được gìn giữ cẩn trọng.

Đại đức Thích Thiện Toàn giới thiệu những cặp cầu vai trong bộ sưu tập với học sinh Lê Trần Phúc Nguyên. Ảnh: NVCC

Được truyền cảm hứng từ người ông từng là sĩ quan Binh chủng Hóa học, em Lê Trần Phúc Nguyên (ngụ phường Gò Vấp) đã vượt gần 18km đến tham quan.

Ấn tượng với quân hàm và mũ lễ phục của một Thiếu tướng Công an, em càng quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Đại đức Thích Thiện Toàn cho rằng, người tu sĩ cũng là một công dân của đất nước. Kế thừa truyền thống Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, từ những nhà sư từng "cởi áo cà sa, khoác chiến bào" đến thời bình hôm nay, ông xem việc gìn giữ những kỷ vật chiến tranh là cách tri ân Tổ quốc, lan tỏa tinh thần yêu nước và phục vụ cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), căn phòng của đại đức Thích Thiện Toàn chính thức trở thành không gian trưng bày "Lửa thiêng Đồng Khởi". Không gian luôn mở cửa đón những người yêu lịch sử và mong muốn tìm hiểu các kỷ vật chiến tranh.