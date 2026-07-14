Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Hành trình Niềm tin - AIA Hope Journey”, sáng kiến cộng đồng được AIA Việt Nam triển khai trong năm 2026 nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 300 người dân trên địa bàn được thăm khám và tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến gồm ung thư tuyến giáp, ung thư vú và ung thư cổ tử cung

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 300 người dân trên địa bàn được thăm khám và tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến gồm ung thư tuyến giáp, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Chương trình hướng tới việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh ung thư, qua đó góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ung thư trong cộng đồng.

Chương trình khám tầm soát lần này thuộc thỏa thuận hợp tác giữa AIA Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Chi nhánh TP.HCM vào đầu tháng 4/2026 nhân dịp hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới và Ngày Sức khỏe toàn dân. Theo thỏa thuận, AIA Việt Nam cam kết hỗ trợ 700 triệu đồng cho các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Ngay tại lễ ký kết, AIA Việt Nam đã trao hỗ trợ viện phí cho 30 bệnh nhân và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, góp phần giảm gánh nặng tài chính và tiếp thêm động lực điều trị cho người bệnh.

AIA Việt Nam trao hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

AIA Việt Nam cũng dành 200 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi Võ Khôi Vương, mắc bệnh u Lympho Hodgkin (ung thư hạch bạch huyết), giúp gia đình em giảm bớt áp lực tài chính trong quá trình điều trị.

Đại diện AIA Việt Nam thăm hỏi và động viên tinh thần cháu Vương và gia đình

Chia sẻ trong chuyến thăm và động viên tinh thần cháu Vương cùng gia đình, ông Nguyễn Quang Duy - Phó Tổng Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh Kênh Đối tác, AIA Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong rằng sự đồng hành này sẽ tiếp thêm động lực để em và gia đình vững tâm hơn trong suốt quá trình điều trị. Đây cũng là tinh thần mà AIA Việt Nam muốn lan tỏa qua chuỗi chương trình Hành trình Niềm tin - AIA Hope Journey.”

Sáng kiến cộng đồng “Hành trình Niềm tin - AIA Hope Journey” được AIA Việt Nam triển khai trong năm 2026, với tổng kinh phí cam kết hơn 3,7 tỷ đồng dành cho các hoạt động y tế, khám sức khỏe và tầm soát sớm ung thư miễn phí cho khoảng 1.500 người dân, cũng như hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, ưu tiên các bệnh nhi ung thư.

Với cam kết lâu dài trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, AIA Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu giúp người dân Việt Nam “Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn”. Thông qua chuỗi chương trình “Hành trình Niềm tin - AIA Hope Journey”, AIA Việt Nam kỳ vọng góp phần tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho sức khỏe cộng đồng, tiếp thêm niềm tin cho các bệnh nhân trên hành trình vượt qua bệnh tật.

(Nguồn: AIA Việt Nam)