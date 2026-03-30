Sự kiện đặc biệt này vừa diễn ra ngày 28/3/2026 tại Buôn Ma Thuột - vùng đất khởi nguồn của khát vọng cà phê Việt, với chuỗi hoạt động ý nghĩa, nối dài từ giảng đường Trường Đại học Tây Nguyên đến không gian biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Đánh thức khát vọng lập thân, lập chí từ giảng đường

Tại Trường Đại học Tây Nguyên, hoạt động tặng sách và học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm học tập, rèn luyện của bạn trẻ trên hành trình lập thân, lập chí.

Trong khuôn khổ giao lưu, các khách mời chia sẻ những câu chuyện vượt khó, hành trình nỗ lực bền bỉ để khẳng định bản thân. Từ góc nhìn của các hoa hậu, nghệ sĩ, sinh viên có thêm cách tiếp cận rõ ràng hơn về con đường phía trước: học không chỉ để có một nghề nghiệp ổn định, mà còn để xây dựng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Ca sĩ Uyên Linh: “Tôi chúc các bạn trẻ luôn giữ được kỷ luật với bản thân và biết yêu thương mọi người xung quanh. Đó là nền tảng để các bạn đi đường dài”

Điểm hội tụ tại Bảo tàng Thế giới Cà phê: Thanh niên Việt và khát vọng lớn

Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, hàng trăm thanh niên, sinh viên cùng nhau lắng nghe, đối thoại và suy ngẫm về con đường phát triển của chính mình.

Các hoạt động của chương trình tiếp tục nhấn mạnh vai trò của việc đọc, học và rèn luyện bản thân như nền tảng để người trẻ không chỉ khởi nghiệp làm giàu, mà còn hướng đến những ước mơ lớn hơn, đóng góp cho xã hội và đất nước.

Phần chia sẻ về “mật mã thành công” từ đại diện Trung Nguyên Legend đã giúp các bạn trẻ nhận ra rằng: thành công không đến từ may mắn, mà từ tư duy lớn, kỷ luật cá nhân và sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Những thông điệp sâu sắc

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm với sự tham gia của các khách mời, mang đến góc nhìn đa chiều về hành trình phát triển của mỗi cá nhân và vai trò của thanh niên.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh, tri thức là nền tảng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là cách người trẻ sử dụng tri thức đó để tạo ra giá trị cho xã hội. “Một dân tộc mạnh là dân tộc có những người trẻ biết suy nghĩ độc lập và có trách nhiệm với tương lai đất nước”, ông nói.

Trong khi đó, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ góc nhìn về việc tuổi trẻ không chỉ cần kiến thức mà còn cần một đời sống tinh thần phong phú: “Khi có chiều sâu nội tâm, các bạn sẽ có khả năng sáng tạo và đi xa hơn trên hành trình của mình”.

Đặc biệt, là người gắn bó lâu năm với Tây Nguyên, nhà báo Hoàng Thiên Nga bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến hành trình phát triển của vùng đất này cũng như khát vọng bền bỉ của Trung Nguyên. Từ những trải nghiệm đó, bà nói: “Điều tôi tin tưởng nhất chính là khát vọng. Khi đã có khát vọng đủ lớn, các bạn sẽ tìm được con đường để đi đến cùng”.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ về hành trình vượt qua thử thách, trong khi Hà Trúc Linh, một người con của Đắk Lắk khẳng định, tuổi trẻ là thời điểm quan trọng nhất để học tập và rèn luyện.

Đồng quan điểm, Nguyễn Hoàng Phương Linh nhấn mạnh tinh thần hội nhập: “Tuổi trẻ hôm nay cần nỗ lực nhiều hơn, học tập nghiêm túc hơn để có thể tự tin bước ra thế giới và khẳng định mình”.

Từ Buôn Ma Thuột, khơi dậy hành trình khởi nghiệp kiến quốc

Việc tổ chức chương trình tại Bảo tàng Thế giới Cà phê không chỉ mang ý nghĩa về địa điểm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của người Việt. Từ giảng đường buổi sáng đến không gian văn hóa buổi chiều, Hành trình Từ Trái Tim đã tạo nên một mạch kết nối liền mạch, khơi dậy ý thức lập thân, lập chí và khát vọng khởi nghiệp kiến quốc trong mỗi bạn trẻ.

Trong bối cảnh hội nhập, hành trình không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích khởi nghiệp làm giàu, mà hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng thế hệ thanh niên có khát vọng lớn, năng lực và tinh thần đóng góp cho đất nước. Buôn Ma Thuột vì thế trở thành điểm nhấn, nơi tiếp tục thắp lên những ước mơ lớn và thôi thúc người trẻ hành động, kiến tạo tương lai.

Được khởi xướng từ năm 2012, Hành trình Từ Trái Tim là hoạt động cộng đồng bền bỉ của Trung Nguyên Legend, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có chí hướng và năng lực thực thi. Năm 2026, hành trình đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại TP.HCM (24-26/3) - Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) - và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Dự kiến đầu tháng 5, Hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.

Tô Thanh Tân