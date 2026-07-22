BTV Xuân Anh mới chia sẻ công việc hậu trường dẫn bản tin thời tiết trên VTV. Cô cho rằng MC là vị trí cuối cùng chịu trách nhiệm truyền tải trọn vẹn nội dung tới người xem nên mỗi lần lên sóng đều phải chăm chút kỹ từ trang phục, kiểu tóc đến vị trí đứng trong khung hình.

Nữ BTV nhấn mạnh mục tiêu là khiến khán giả cảm thấy sự xuất hiện của mình là cần thiết, thay vì gây vướng víu cho hình ảnh chung của bản tin. Xuân Anh bày tỏ mỗi bản tin, mỗi chương trình đều có cái khó và cái hay riêng nhưng với cô, dẫn bản tin thời tiết là đặc biệt và thú vị.

BTV Xuân Anh quen thuộc trên các bản tin thời tiết của VTV.

Trước đó, Xuân Anh đăng tải loạt ảnh hậu trường về công việc. Những bức ảnh cho thấy ê-kíp của cô từng phải di chuyển bằng tàu ra đảo để chuẩn bị ghi hình, những lúc tranh thủ ăn sáng bằng nắm cơm rồi vội vã vào set quay khi nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C.

Mái tóc được vuốt gọn gàng trước ống kính nhanh chóng bị gió biển thổi tung, trong khi giữa 2 lượt quay, cô chỉ kịp ăn vội mẩu bánh mì hay miếng cơm mà không dám làm trôi lớp son.

Hậu trường công việc của BTV Xuân Anh

Một chi tiết đáng chú ý khác là cách linh hoạt xử lý đạo cụ tại hiện trường của Xuân Anh. Chiếc ô vốn dùng để che nắng được chuyển sang công dụng hắt sáng cho khung hình khi cần.

BTV Xuân Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời sinh viên, cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 và Miss Tài năng tại cuộc thi Tài sắc nữ sinh báo chí năm 2013, đồng thời có thời gian hoạt động như vũ công chuyên nghiệp, thành viên vũ đoàn GlamourX và nhóm nhảy LYNT.

Hình ảnh khác hẳn trên truyền hình của BTV Xuân Anh.

Năm 2016, sau khi đạt giải khuyến khích Nụ cười VTV, cô được tạo điều kiện lên sóng với bản tin thời tiết du lịch trên VTV4. Từ đó, Xuân Anh dần xuất hiện thường xuyên trên các kênh VTV1, VTV3, VTV4, VTV8 và VTV9 trong vai trò MC thời tiết.

Ngày 19/5/2017, Xuân Anh lần đầu lên sóng VTV1 với chương trình Cuộc sống thường ngày, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong sự nghiệp. Xuân Anh từng gây chú ý khi làm phóng sự thời tiết trong ô tô đóng kín cửa năm 2020 với nhiệt độ đo được lên tới 57 độ C, nhằm cảnh báo nguy cơ khi trẻ nhỏ hoặc người lớn bị bỏ quên trong xe giữa trời nắng nóng.

Về đời tư, Xuân Anh kết hôn vào tháng 9/2021 với ông xã Ngọc Quỳnh, hơn cô 2 tuổi. Sau đó, cô tạm gác công việc khoảng 1 năm để sinh và chăm sóc con gái đầu lòng. Cuối năm 2024, vợ chồng nữ BTV đón thêm 1 bé trai. Trong giai đoạn mang thai và chăm con nhỏ, cô từng chia sẻ áp lực lấy lại vóc dáng sau sinh, đồng thời cố gắng cân bằng giữa việc ăn uống khoa học để đảm bảo sữa cho con và giảm cân sau sinh.

BTV Xuân Anh trong chuyến công tác ở Trung Quốc:

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video: TikTok