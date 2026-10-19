Tiếp tục được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, HDBank ghi dấu hành trình phát triển gắn với chất lượng, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Mới đây, HDBank tiếp tục được công nhận là doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy năng lực tiên phong, qua đó củng cố niềm tin của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

Năm nay, HDBank tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng hàng đầu đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, cùng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tối 16/10 tại Hà Nội, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Do Bộ Công Thương chủ trì, Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đây cũng là những trụ cột HDBank kiên định theo đuổi trong hơn 36 năm phát triển.

Tăng trưởng tạo nền tảng cho đổi mới

Tiếp nối đà tăng trưởng cao và bền vững trong hơn một thập kỷ, HDBank ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2026. Tổng tài sản ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31,1%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%.

Kết quả kinh doanh tạo thêm nguồn lực để HDBank đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng đồng thời mở rộng các chương trình tài chính xanh, tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, qua đó góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn của các nhóm khách hàng.

Trên thị trường quốc tế, theo bảng xếp hạng của S&P Global Market Intelligence, HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam và đứng thứ hai về hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á.

Tại Euromoney Awards for Excellence 2026, ngân hàng được trao ba danh hiệu gồm “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất châu Á”, “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”.

Trong lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng, HDBank được đánh giá năng lực nội tại ở mức bb-, mức cao nhất mà tổ chức này hiện áp dụng đối với các ngân hàng Việt Nam được đánh giá.

Cũng trong năm 2026, HDBank huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD, quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức của Việt Nam thực hiện. Nguồn vốn hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong nước.

Song hành với hoạt động kinh doanh, HDBank tiếp tục tham gia các chương trình y tế, giáo dục và an sinh xã hội; hỗ trợ nhà ở, đồng hành cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, mở rộng cơ hội học tập và tiếp thêm điểm tựa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với HDBank, Thương hiệu Quốc gia không dừng ở sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay hiệu quả kinh doanh, mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ niềm tin và tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy đổi mới và triển khai những hoạt động thiết thực, HDBank tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trên hành trình phát triển, đóng góp vào việc nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam.

Phan Tú