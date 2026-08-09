Tối 9/8, tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Duyên 8 trở lại trong khuôn khổ chương trình văn hóa cộng đồng Đạo hiếu - Đạo học với chủ đề Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ do ca sĩ Hiền Anh sáng lập diễn ra đầy xúc động.

Lần hiếm hoi, Hiền Anh và chồng - cựu danh thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng có những trải lòng xúc động về chặng đường 16 năm miệt mài với nghệ thuật và thiện nguyện.

Sao Mai Hiền Anh và chồng. Ảnh: BTC

Chia sẻ về động lực thôi thúc mình kiên trì trong suốt 16 năm hành trình Duyên, nữ ca sĩ nghẹn ngào cho biết, tất cả xuất phát từ tình yêu thương và lòng tri ân sâu sắc.

"Trước những sóng gió của cuộc đời, để bản thân và gia đình có được ngày hôm nay, tôi nhờ ơn Phật pháp rất nhiều", Hiền Anh tâm sự.

Suốt 16 năm qua, cô đã dành trọn vẹn công sức, thời gian và tinh thần cho hành trình Duyên với hai sứ mệnh luôn song hành: Phát triển, gìn giữ văn hóa và thực hiện các công tác thiện nguyện.

Theo nữ ca sĩ, chính sự tri ân đã trở thành chất keo gắn kết, giúp hành trình này kéo dài và ngày càng quy tụ được nhiều tấm lòng vàng, những người sẵn sàng "vượt nắng, vượt gió" để đồng hành cùng cô.

Đằng sau một người phụ nữ luôn cháy hết mình với âm nhạc và các hoạt động cộng đồng như Hiền Anh, không thể thiếu đi bóng dáng của một hậu phương vững chắc. Người đó không ai khác chính là ông xã của cô - cựu trung vệ nổi tiếng Nguyễn Mạnh Dũng.

Trút bỏ quần đùi áo số của một vận động viên thi đấu đỉnh cao, Mạnh Dũng trở về với vai trò người chồng, người cha, lặng thầm sát cánh cùng vợ. Khi được hỏi về việc áp dụng tính kỷ luật, bản lĩnh trên sân cỏ vào việc giữ gìn tổ ấm, cựu danh thủ có những chia sẻ: "Ở gia đình, người đàn ông càng phải kỷ luật hơn với chính bản thân mình. Bởi bên cạnh là vợ, là các con. Nếu không có kỷ luật làm gương, vợ sẽ không phục và các con không có thước đo để học hỏi".

Tuy nhiên, sự cứng rắn của một cầu thủ đã được dung hòa bởi chính sự thấu hiểu và hiền hòa từ người bạn đời. Mạnh Dũng tự hào thổ lộ: "Ở cạnh vợ, tôi là người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng chính sự thấu hiểu, hiền hòa và thông cảm của cô ấy đã giúp tôi trở thành một người dù kỷ luật, mạnh mẽ nhưng cũng rất hài hòa".

Quay về để nương tựa vào gia đình

Duyên 8 với chủ đề Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ, Hiền Anh cho biết thông điệp nhen nhóm trong một khoảnh khắc tĩnh lặng sau đêm Giao thừa, khi cô vừa hoàn tất các nghi thức tâm linh gia tiên.

"Cuộc sống của chúng ta đang đi xô bồ quá. Thay vì cứ mải miết chạy ra ngoài kia, chúng ta hãy ngồi tĩnh lặng lại bên nhau. Quay về để gặp lại chính mình đầu tiên. Quay về để nương tựa vào gia đình, vào những người đã yêu thương và cùng ta vượt qua thời kỳ khó khăn", Hiền Anh xúc động chia sẻ.

Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi vợ chồng mình cùng hai con trai suốt 16 năm qua luôn nhìn về một hướng: Giữ gìn đạo hiếu, đạo Phật trong gia đình và báo đền ân nghĩa cuộc đời.

Duyên 8 Điểm nhấn của Duyên 8 là hành trình Lá thư gửi thanh xuân của mẹ”, mọi người viết tay những lá thư gửi cha mẹ, ông bà hoặc những người đã dưỡng dục mình. Giữa thời đại số, một lá thư viết tay trở thành biểu tượng của sự chân thành, lưu giữ cảm xúc theo cách mà những dòng tin nhắn ngắn ngủi khó có thể thay thế. Những lá thư tiêu biểu sẽ được lưu giữ và giới thiệu trong không gian chương trình như những mảnh ghép của tình thân và lòng biết ơn. Âm nhạc là sợi dây kết nối cảm xúc của Duyên 8 với năm tác phẩm: Quay về đi, Gặp lại Thanh xuân của mẹ... trong đó, 4 tác phẩm do ca sĩ nhạc sĩ Hiền Anh sáng tác. Mỗi ca khúc mang một thông điệp về sự trở về, lòng biết ơn, chữa lành và phụng sự, tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt chương trình.