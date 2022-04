'Hẹn hò chốn công sở' đạt 32 triệu giờ xem, đứng thứ 3 toàn cầu

Cảnh trong phim ‘ Hẹn hò chốn công sở’.

Sau hàng loạt những bộ phim đình đám của năm trước như Trò chơi con mực (Squid Game) hay Điệu Cha-cha-cha làng biển (Hometown Cha-Cha-Cha), người dùng Netflix trên toàn cầu đã tiếp tục đón nhận nội dung Hàn Quốc trong năm 2022. Trong 10 tuần của 13 tuần năm 2022, các bộ phim Hàn Quốc đã đứng vị trí thứ nhất 1 trong Top 10 loạt phim không nói tiếng Anh trên toàn cầu của Netflix.

Theo danh sách mới được đưa ra, có 6 chương trình gốc của Netflix từ Hàn Quốc xuất hiện trong Top 10 loạt phim không nói tiếng Anh. Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong tuần thứ 3 liên tiếp. Tại Việt Nam, bộ phim này cũng hiện diện ở top 10 trong 5 tuần liên tiếp.

Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) - bộ phim hài lãng mạn dựa trên bộ webtoon nổi tiếng cũng là phim được xem nhiều thứ 3 trên toàn cầu tuần này với hơn 32 triệu giờ xem, chỉ đứng sau Bridgerton (mùa 1 và 2). Bộ phim này cũng giữ vị trí số 1 tại Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam và đứng thứ 2 tại Ấn Độ và Sri Lanka trong tuần này.

Vượt xa cả thể loại hài-lãng mạn, sự nổi tiếng lâu dài của phim truyền hình Hàn còn đến từ những tác phẩm mang màu sắc đa dạng. Phải kể đến bộ phim với đề tài giật gân, zombie như Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) hay tác phẩm chủ đề tội phạm trẻ tuổi như Tòa án vị thành niên (Juvenile Justice) năm nay đều đạt vị trí số 1 trong Top 10 loạt phim không nói tiếng Anh.

Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) lên sóng vào tháng 1 năm nay đã trở thành loạt phim không nói tiếng Anh được xem nhiều thứ 3 mọi thời đại trên Netflix.

Dưới đây là 6 bộ phim Hàn Quốc có mặt trong Top 10 tuần này:

1. Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) (#1)

2. Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt (Twenty Five Twenty One) (#2)

3. Dự báo tình yêu và thời tiết (Forecasting Love & Weather) (#4)

4. Tòa án vị thành niên (Juvenile Justice) (#6)

5. Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) (#7)

6. Ba mươi chín (Thirty-Nine) (#9).

Tập cuối của Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) lên sóng mới đây cũng đã ghi nhận nhiều phản ứng nồng nhiệt của người hâm mộ trên khắp mạng xã hội. Bộ phim đã chiếm trọn trái tim của khán giả toàn cầu bằng sự lãng mạn lôi cuốn, nhịp kể chuyện nhanh và dàn diễn viên đầy mê lực.

'Hẹn hò chốn công sở' tiếp tục lập kỷ lục mới cho phim Hàn.

An Na