Ninh Bình:

Tuyến đường Đài Loan dài khoảng 2km, nối từ đường ĐT 477 vào Nhà máy Xi măng Hệ Dưỡng (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hư hỏng, xuống cấp nhiều năm qua nhưng chưa được sửa chữa.

Tuyến đường Đài Loan hư hỏng, xuống cấp nhiều năm qua

Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp này đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được nâng cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân thường ví von đây là con đường “nát như tương” hoặc gọi là “con đường đau khổ”.

Con đường bê tông xuất hiện "ổ voi", "ổ gà" chi chít

Tuyến đường được thảm bê tông nay đã bong tróc, đứt gãy, mặt đường gồ ghề với hàng loạt “ổ voi” san sát. Khi trời mưa, những hố sâu trên đường trở thành các vũng nước lớn; lúc trời nắng, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân sinh sống ven đường.

Để tránh các hố sâu, nhiều phương tiện buộc phải lấn sang làn đường bên trái, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn khiến mặt đường xuất hiện các vũng nước lớn

Một người dân tại tổ dân phố Vũ Xá chia sẻ: “Hàng ngày, lượng lớn xe tải chở đá từ các mỏ và làng nghề lưu thông qua đây khiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng. Nhiều người đã bị ngã khi đi qua đoạn đường này”.

Ông L.V.Q. (68 tuổi, người dân địa phương) cho biết: “Đường có quá nhiều hố lớn, người dân phải tự đổ mạt đá, gạch vụn xuống để san lấp. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, xe tải chạy qua lại làm trôi hết. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội. Đến chủ hàng cũng ngại chở hàng hóa vào đây vì đường quá xấu”.

Ông Q. mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường để việc đi lại của người dân bớt vất vả và nguy hiểm.

Hàng ngày có nhiều xe tải trọng lớn vào các mỏ đá lấy hàng lưu thông trên con đường này

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Nam Hoa Lư cho biết tuyến đường Đài Loan xuống cấp nhiều năm. Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tìm phương án tháo gỡ khó khăn, sớm giải quyết tình trạng trên.

Đường xuống cấp nhiều năm, người dân chỉ biết đổ đất đá thải, đá mạt xuống lòng đường để san lấp tạm các hố sâu

Tuyến đường này trước đây do UBND huyện Hoa Lư (cũ) quản lý, vận hành và bảo trì.

Mỗi khi có xe chạy qua, bụi từ mặt đường khô bị cuốn lên, bay mù mịt, ảnh hưởng đến người dân sinh sống dọc tuyến đường

Do tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, UBND huyện Hoa Lư (cũ) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2022-2023 về việc cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa và ngày càng hư hỏng nghiêm trọng hơn.