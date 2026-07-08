Thanh Hóa:

Hàng loạt sai phạm

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến ở xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa), ngoài một số hạng mục như khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng đã hoàn thành và đưa vào khai thác, đến nay tổng thể dự án vẫn chưa đồng bộ.

Xen kẽ giữa các công trình đang hoạt động là nhiều khu đất bỏ trống, hạ tầng kỹ thuật còn dang dở, đường nội khu và cảnh quan chưa hoàn thiện khiến không gian ven biển trở nên nhếch nhác.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ban hành kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến do Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO (Công ty EURO) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty EURO từ năm 2007 để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến tại các xã Hoằng Tiến, Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Tiến). Dự án có tổng diện tích gần 20ha, tổng mức đầu tư hơn 331 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân; cải thiện môi trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Ảnh: Lê Dương

Theo chủ trương ban đầu, tiến độ thực hiện dự án được chia thành ba giai đoạn: giai đoạn I từ năm 2005-2008; giai đoạn II từ năm 2009-2012; giai đoạn III từ năm 2013-2015. Dự án dự kiến kinh doanh từ năm 2008.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong quá trình triển khai dự án, Công ty EURO cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp và chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều vi phạm kéo dài qua nhiều thời kỳ nhưng chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và tiến độ dự án.

Đáng chú ý, dù đã tiếp nhận và quản lý khoảng 98% diện tích đất, đến nay dự án vẫn chưa được bàn giao đất trên thực địa. Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hoằng Tiến và Công ty EURO đều không cung cấp được biên bản bàn giao đất ngoài thực địa; đồng thời khu đất cũng không có mốc giới.

Tại thời điểm UBND tỉnh cho Công ty EURO thuê đất (năm 2003), hiện trạng khu đất là rừng trồng với diện tích 180.569m2. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục và chưa được UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Dự án chưa được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Lê Dương

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường khi đó đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành.

Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm thanh tra, Công ty EURO đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên diện tích hơn 1,4ha, tương ứng 17 lô đất, cho các tổ chức, cá nhân khi chưa đủ điều kiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, dự án được phê duyệt với mục tiêu đầu tư khu du lịch sinh thái biển, sử dụng chủ yếu đất thương mại dịch vụ, đất thuê có thời hạn để kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, không phải dự án phát triển nhà ở.

Tuy nhiên, Công ty EURO đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo từng lô như dự án nhà ở. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô là không đúng mục tiêu đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận.

Nhiều sở, ngành liên quan đến sai phạm

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ trách nhiệm của nhiều sở, ngành và địa phương liên quan đến các sai phạm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường), cơ quan này bị xác định đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định vừa thu hồi đất vừa giao đất cho doanh nghiệp trong cùng một văn bản, trái quy định.

Đồng thời, sở chưa điều chỉnh hợp đồng thuê đất khi chuyển hình thức sử dụng đất, chưa bàn giao đất ngoài thực địa, chưa xác định lại giá đất sau điều chỉnh quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh khu vực bên trong dự án. Ảnh: Lê Dương

Chủ đầu tư đã chia lô bán đất sai quy định pháp luật. Ảnh: Lê Dương

Sở Tài chính được xác định tham mưu phê duyệt thiếu tiền thuê đất đối với diện tích 2.700m2 đất tạm giao, sau đó chuyển sang cho thuê làm nhà nghỉ sinh thái không đúng quy định; đồng thời áp dụng hệ số thuê đất 0,5%/năm chưa phù hợp.

Đối với Thuế tỉnh Thanh Hóa (trước đây là Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa), cơ quan này chưa ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuê đất, không có cơ sở.

UBND xã Hoằng Tiến (trước đây thuộc huyện Hoằng Hóa và các xã liên quan) bị xác định đã thống nhất, đề xuất chủ trương khi chưa có quy hoạch sử dụng đất; chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời chưa thực hiện đầy đủ quy trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan và khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được nêu.