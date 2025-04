Sau thời gian dài hoạt động underground, năm 2020, HIEUTHUHAI thi King of Rap được xem là cột mốc đặt chân vào thị trường mainstream.

Trong 5 năm làm nghề, 3 năm đầu là khoảng thời gian tên tuổi nam rapper phát triển đều và ổn định nhất. Hơn 1 năm nay, anh có cú nhảy vọt trong sự nghiệp, trở thành ngôi sao hạng A, cũng là lúc xuất hiện những tranh cãi, nhất là khía cạnh năng lực.

Rapper sinh năm 1999 thường bị nhận xét năng lực rap bình thường, hát không tốt, âm nhạc chưa có nhiều dấu ấn.

Việc HIEUTHUHAI tung bản rap diss (công kích) Trình châm ngòi cho tranh cãi. Nhiều rap fan nhận xét bản rap tưởng như về trình độ nhưng chủ yếu là chỗ anh khoe tài sản, cát-sê, đắt show... thay vì thực lực.

Vụ việc càng thêm ồn ào khi rapper Bình Gold liên tục phát hành các bản rap được cho là nhắm vào HIEUTHUHAI. Hai người không nhắc trực tiếp người còn lại nhưng lời rap được hiểu là công kích, đáp trả nhau, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới rap.

Âm nhạc chưa tương xứng với sức nóng khủng khiếp

Khách quan, từ cuộc thi King of Rap, HIEUTHUHAI - khi ấy chưa phải một rapper có tên tuổi - đã tỏa sáng.

Không chỉ ngoại hình đẹp hay chiều cao nổi bật, anh chinh phục khán giả bằng những bản rap love (tình yêu) tươi sáng, lành mạnh và giàu năng lượng. Nói cách khác, từ xuất phát điểm sự nghiệp, rapper thế hệ Z đã khẳng định sở trường và màu sắc âm nhạc cá nhân.

Sau cuộc thi, HIEUTHUHAI nhanh chóng nổi tiếng. Điều này không khó lý giải với sức hút từ hình tượng anh xây dựng lúc đó: một chàng trai trẻ, đẹp, tính cách chân thành ấm áp, chuyên "thả thính" ngọt ngào lại duyên dáng.

Những bài hit ở underground như Cua, Bật nhạc lên, Nghe như tình yêu hay mainstream như Ngủ một mình thắng lớn bởi phong cách này.

Sau giai đoạn này, HIEUTHUHAI ra album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Sản phẩm không thực sự thành công về thành tích (trừ bản hit Không thể say) nhưng mang đến anh nhiều giá trị hơn các con số: khoe năng lực rap, thể hiện thêm màu sắc âm nhạc (ngoài sở trường rap love trong sáng), chuyển đổi hình tượng và bộc bạch tâm tư bằng nghệ thuật. Album này cũng được người trong nghề đánh giá cao.

Về kỹ thuật, HIEUTHUHAI không yếu. Các kỹ thuật căn bản như flow (nhịp điệu), delivery (cách thể hiện), cadence (ngữ điệu)... vững chắc, có chất riêng và không dưới mặt bằng chung giới rapper.

Trong các sáng tác, anh cũng cho thấy khả năng rhymes (gieo vần), wordplay (chơi chữ), storytelling (kể chuyện)...

Sau đó, HIEUTHUHAI tiếp tục đa dạng hóa năng lực cốt lõi khi thử sức các lĩnh vực như chương trình truyền hình (2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi), phim ảnh (Chủ tịch giao hàng) và thời trang.

Nhìn lại hành trình 5 năm, HIEUTHUHAI luôn đưa ra những nước đi hợp lý, thông minh trong sự nghiệp và thực tế thu về hiệu quả cao.

Dù vậy, cú nhảy vọt và vị trí hạng A anh có hiện tại không chỉ đến từ các quyết định đúng đắn hay âm nhạc.

Trước hết, HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt duy nhất hưởng trọn sức nóng khủng khiếp từ 2 cuộc chạm trán trên truyền hình.

Đến nay, lịch sử truyền hình Việt chỉ ghi nhận 2 cuộc va chạm gồm Rap Việt - King of Rap (2020) và Anh trai say hi - Anh trai vượt ngàn chông gai (2024). Hiệu ứng từ các cuộc thi riêng lẻ như Vietnam Idol, Giọng hát Việt... vốn không thể so sánh với 2 sự kiện này.

Việc HIEUTHUHAI trở thành hiện tượng tại King of Rap và Quán quân Anh trai say hi đều là những cơ hội trong mơ với nhiều nghệ sĩ, không thể mua được bằng tiền hay có được bởi sự dàn xếp.

Kế đến, rapper góp mặt trong cả 3 mùa 2 ngày 1 đêm - một trong những chương trình truyền hình thực tế thành công nhất hiện tại.

Tính riêng năm 2024, anh tham gia đồng thời 2 ngày 1 đêm và Anh trai say hi, gần như cả năm xuất hiện trên truyền hình, góp phần đẩy độ nhận diện lên đỉnh điểm.

Khó tránh tranh cãi

Hiện tại, định vị giá trị thương hiệu cá nhân của HIEUTHUHAI trên thị trường là hạng A còn mức cát-sê có thể lên đến hạng S.

Anh thiên về hình tượng nghệ sĩ giải trí thay vì rapper thuần túy - định hướng phát triển đúng đắn, phù hợp với nội tại bản thân.

Khi ở vị trí cao trong bản đồ âm nhạc, việc anh trở thành tâm điểm của tranh cãi, tin đồn gần như hiển nhiên. Các ngôi sao như Sơn Tùng M-TP từng bị chê hát live, Đen Vâu cũng bị đánh giá là rap một màu, nhạc nhạt.

Riêng trường hợp của HIEUTHUHAI, dù những gì anh thể hiện không tệ nhưng một phần tranh cãi đến từ việc thiếu "đất" chứng minh thực lực.

Rap vốn là bộ môn nghệ thuật đường phố với bản chất gai góc. Rap ở thị trường mainstream trước đại chúng chỉ là phần rất nhỏ.

Đồng nghĩa, để hoạt động mainstream, các rapper gần như phải "bẻ gai" của mình; danh tiếng là lợi thế nhưng cũng là "vòng kim cô" khiến họ không thể trưng trổ nhạc rap.

Điều này giải thích việc bài Trình của HIEUTHUHAI khá nhạt, thiếu hẳn tính sát thương cần thiết của rap diss cũng như không phô diễn được kỹ thuật.

Ngoài ra, tranh cãi cũng đến từ thực tế phần danh tiếng không nhỏ rapper 9X có được nhờ lĩnh vực truyền hình.

Âm nhạc và danh tiếng là 2 khía cạnh không phải luôn tương xứng. Nếu một số nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Wren Evans... có giá trị âm nhạc lớn hơn danh tiếng thì HIEUTHUHAI tiêu biểu cho nhóm nghệ sĩ có danh tiếng bỏ xa âm nhạc.

Điều này không sai, nhất là với nghệ sĩ giải trí như HIEUTHUHAI, nhưng có thể trở thành cái cớ khiến anh bị công kích.

HIEUTHUHAI không có lỗi

Nhìn chung, những gì HIEUTHUHAI đã làm và có được khá xứng đáng.

Với "gia tài" âm nhạc được xây dựng trong vỏn vẹn 5 năm, không kể sản phẩm cá nhân hay kết hợp, anh dường như chưa xa rời đam mê của những ngày đầu.

Việc rapper nổi tiếng thần tốc còn nằm ở những chiến lược đúng đắn và yếu tố may mắn - điều anh có quyền tận dụng, thụ hưởng mà không phải xấu hổ hay hoài nghi bản thân.

Ở vị trí hiện tại, HIEUTHUHAI cần ý thức rõ mình là nghệ sĩ giải trí đa năng với định hướng phát triển sự nghiệp khác hoàn toàn một rapper thuần túy.

Khía cạnh nào đó, sự ra đời của bản rap diss Trình còn mang sắc thái trẻ con, hờn dỗi, không chứng minh được điều gì, thậm chí còn làm các tranh cãi về anh tệ hơn.

Ý thức đúng con đường sẽ đi giúp rapper 9X dễ chấp nhận những tranh cãi hơn đồng thời từ bỏ những gì không thuộc về mình.

Ngoài ra, HIEUTHUHAI cần chú trọng kiểm soát đời tư vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ bài học của ngôi sao đi trước - ca sĩ Sơn Tùng M-TP, yếu tố đời tư, bao gồm quan hệ tình cảm, gia đình và bạn bè, hoàn toàn có thể trở thành scandal gây ảnh hưởng đến sự nghiệp bất kể người nghệ sĩ có trực tiếp gây ra hoặc không.

