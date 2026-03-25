Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới nhấn mạnh yêu cầu phát hiện và giải quyết sớm các xung đột xã hội, coi đây là giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về hòa giải ở cơ sở nói riêng.

Nghị quyết số 27-NQ/TW đã xác định rõ định hướng hoàn thiện pháp luật theo hướng dân chủ, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế xã hội, đạo đức và tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Tiếp nối tinh thần này, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 66-NQ/TW) đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật.

Theo đó, các quy định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa.

Bên cạnh đó, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định: “Nâng cao hiệu quả các cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án” là một trong những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyết Nhung