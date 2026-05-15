Hoa hậu Phan Thị Mơ vừa xuất hiện trong 1 sự kiện tại TPHCM. Trên thảm đỏ, nàng hậu gây chú ý khi diện bộ áo dài trắng cách điệu khoe nét nền nã. Ở tuổi 36, cô được khen trẻ đẹp, vóc dáng thon thả như đôi mươi.

Phan Thị Mơ cho biết đó là kết quả của quá trình tập luyện khoa học, kết hợp tinh thần tích cực. Người đẹp chú trọng lối sống xanh, ăn có chọn lọc và uống nhiều nước. Dù bận rộn công việc, cô đều cố gắng kiểm soát tinh thần, tránh để mất ngủ dễ khiến sức khỏe, sắc đẹp sa sút. Cô còn đều đặn mỗi tuần chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, tăng độ dẻo dai như tập gym, yoga, đánh pickleball…

Sau 8 năm đăng quang, Phan Thị Mơ thấy mình trưởng thành hơn qua từng bài học, trải nghiệm. Nếu ngày trẻ cô bực tức, khó chịu nếu gặp việc không như ý thì giờ mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Một điều rất hay tôi học được là nên nhìn mọi thứ ở nhiều góc cạnh hơn. Tôi cố gắng giữ sự tử tế, lương thiện, không hại ai nhưng cũng đủ bản lĩnh để tự bảo vệ chính mình", cô kể với VietNamNet.

Xinh đẹp, giàu có và nhiều đàn ông vây quanh, vì sao bạn vẫn chọn độc thân?, hoa hậu cho biết mọi người xung quanh hay trêu cô có nhiều thứ, chỉ thiếu tình yêu.

Người đẹp 9X hiện độc thân vì chưa tìm được người phù hợp. Thay vì lo lắng, cô tận hưởng niềm vui một mình dù gia đình thỉnh thoảng cũng hối thúc chuyện kết hôn.

Một mình suốt nhiều năm, Phan Thị Mơ không cảm giác trống trải hay cô đơn. Mỗi ngày, cô bận rộn với guồng quay công việc, tập luyện thể thao, thỉnh thoảng hẹn hò hội bạn thân hay sum họp gia đình. Hoa hậu nói đùa cuộc sống cô thi vị, nhiều màu sắc chứ không tẻ nhạt như nhiều người lầm tưởng.

Với Phan Thị Mơ, mỗi người đều có quan niệm hạnh phúc khác nhau. Cô vẫn khát khao 1 tổ ấm riêng nhưng tin vào duyên số. Người đẹp tự nhận bản thân không hoàn hảo nên cũng không đưa ra yêu cầu cao với bạn đời, miễn phù hợp và cùng tần số là đủ.

“Trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình chưa có duyên. Đôi khi ông trời cho mình tốt chuyện này, còn chuyện kia lại chưa trọn vẹn. Tôi đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên cha mẹ, các anh chị em. Tôi mong một ngày sẽ tìm được nửa kia phù hợp nhưng cũng để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất”, Phan Thị Mơ bày tỏ.

Phan Thị Mơ là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2011 và top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới và đoạt giải phụ Trang phục quảng bá du lịch đẹp nhất.

Phan Thị Mơ đã đóng phim như: Người thương kẻ nhớ, Ngoại tình với vợ, Hồ sơ lửa: Mật danh Đ9, Hoa hồng thép, Ngôi nhà trong hẻm, Kiều @... Cô từng chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại Giải thưởng Ngôi sao xanh 2017 và 2018.

