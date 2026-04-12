Đinh Như Phương (sinh năm 2001, quê Quảng Bình) đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM, cô tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ.

Sau quãng thời gian miệt mài, Đinh Như Phương vừa chính thức tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Trong ngày đón nhận niềm vui, nàng hậu hạnh phúc khi gia đình, người thân đều có mặt đông đủ chúc mừng.

Với Đinh Như Phương, việc tốt nghiệp thạc sĩ là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.

Chính sự đồng hành của gia đình, người thân, bạn bè và thầy cô tiếp thêm năng lượng để cô vượt qua những khó khăn trong quãng đường chinh phục tri thức.

Đinh Như Phương quan niệm việc học là một con đường dài hạn. Trong tương lai nếu có cơ hội phù hợp, cô vẫn muốn học cao hơn, có thể nghiên cứu chuyên sâu hoặc tiếp thu thêm những kiến thức ở lĩnh vực mình quan tâm.

Đinh Như Phương hiện mong muốn theo đuổi con đường trở thành giảng viên đại học. Đây cũng là mục tiêu mà cô đã ấp ủ từ lâu.

Bên cạnh đó, người đẹp vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, đặc biệt là các dự án hướng đến giáo dục phát triển phụ nữ trẻ.

“Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành 2 vai trò, người làm giáo dục và người hoạt động nghệ thuật để lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng tích cực đến mọi người”, cô cho hay.

Trước việc nhiều nàng hậu hiện nay có nền tảng học vấn tốt, Đinh Như Phương cho rằng đó là tín hiệu tích cực. Theo cô, một hoa hậu không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà phải có tư duy, bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói của phụ nữ hiện đại.

Các người đẹp ngày càng đầu tư vào học vấn cho thấy thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam toàn diện, vừa có ngoại hình, vừa có trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Đây là xu hướng tất yếu, góp phần nâng tầm hình ảnh các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Đinh Như Phương từng gây chú ý với câu chuyện trả lại chiếc vương miện trị giá gần 4 tỷ đồng sau giây phút đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Đây được xem là quyết định táo bạo chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu trong nước.

Chân dài đến từ Quảng Bình bày tỏ mong muốn vật phẩm này được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao tặng cho những chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nàng hậu quan niệm giá trị thực sự của chiếc vương miện không nằm ở vật chất mà ở ý nghĩa nhân văn mà nó mang lại. Với cô, việc đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ những người lính nơi "đầu sóng ngọn gió" quan trọng hơn nhiều việc sở hữu một món trang sức đắt tiền.

Chia sẻ VietNamNet, Đinh Như Phương nói 4 năm kể từ khi đăng quang, cô thấy có sự thay đổi rõ rệt trong cả hình ảnh lẫn định hướng hoạt động.

Từ một gương mặt mới, cô được ghi nhận khi thường xuyên xuất hiện tại nhiều show diễn trong nước, đảm nhận vai trò first face và vedette.

"Tôi có cơ hội tham gia chấm thi, trở thành giám khảo tại một số sân chơi nhan sắc. Việc liên tục góp mặt ở nhiều vai trò khác nhau cho tôi sự trưởng thành về chuyên môn, bản lĩnh sân khấu cũng như tư duy nghề nghiệp sau đăng quang", cô kể.

