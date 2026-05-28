Cuộc thi ghi nhận sự hưởng ứng rộng khắp của đông đảo họa sĩ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước, lan tỏa tinh thần hướng tới ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An nhấn mạnh cuộc thi mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ và lan tỏa tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Duy Thành.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi nhận được 1.852 tác phẩm dự thi đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các thí sinh tham gia rất đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp, đoàn viên thanh niên tại các trường học, thanh niên quân đội cho tới học sinh trung học cơ sở và tiểu học.

Theo Ban tổ chức, nhiều tác phẩm thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời truyền tải tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam với thông điệp: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Tác phẩm giành giải Nhất.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Phong trào và 3 giải Sáng tạo. Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn trao giải Nhì cho các tác giả.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Duy Thành cho biết tác phẩm được phát triển dựa trên biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, lấy hình tượng chim bồ câu làm trung tâm – biểu tượng của hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

“Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới”, tác giả chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm năm nay, họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo cho rằng nhiều tác phẩm tranh cổ động mang ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách, thể hiện tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ.

“Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của người trẻ Việt”, ông nói.