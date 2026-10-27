Sáng 27/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp về dự thảo hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo giải trình, tiếp thu góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với dự thảo Nghị định.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm khả thi.

Các ý kiến tập trung vào quy định về công tác đào tạo, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ tại cơ sở đào tạo tôn giáo; tiêu chí quản lý hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng, đơn giản hóa thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài. Một số nội dung cần làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi trong quản lý hoạt động tín ngưỡng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị tổ soạn thảo rà soát kỹ thuật lập pháp trong toàn bộ dự thảo và hồ sơ báo cáo giải trình.

Đối với góp ý của các bộ, ngành, Bộ trưởng yêu cầu cân nhắc, chỉnh lý câu chữ chuẩn xác, giải thích từ ngữ chặt chẽ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp về dự thảo hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Nội vụ trong hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho địa phương; làm rõ quyền tự chủ chuyên môn của cơ sở đào tạo tôn giáo gắn với thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận của tổ chức tôn giáo theo quy định của Luật.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, báo cáo giải trình phải rõ ràng, phù hợp với chính sách, pháp luật hiện hành, thống nhất ý kiến giữa các bộ, ngành và bảo đảm khả năng triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Các nội dung cần được chuẩn bị kỹ để báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.