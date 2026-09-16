Thay vì chỉ giới thiệu về chương trình đào tạo, Open Day mang đến cho người tham dự cơ hội gặp gỡ đội ngũ tuyển sinh, tham gia lớp học mẫu, lắng nghe chia sẻ từ cựu sinh viên và tìm hiểu về môi trường học tập cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc).

Những người tham dự sự kiện giao lưu cùng đội ngũ Tuyển sinh HKU

Môi trường học tập kết nối với châu Á và thế giới

Tại sự kiện, người tham dự được giới thiệu về lợi thế của Hong Kong như một trung tâm tài chính và kinh doanh quốc tế, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Trung Quốc và các thị trường lớn tại châu Á.

Với hơn 330.000 cựu sinh viên tại 150 quốc gia, mạng lưới toàn cầu của HKU mang đến cho sinh viên cơ hội xây dựng các kết nối vượt ra ngoài phạm vi lớp học.

Đối với các chương trình Thạc sĩ tại Trường Kinh Doanh của HKU, một trong những điểm mới được giới thiệu tại Open Day là cơ hội tham gia study modules (học phần trải nghiệm quốc tế) tại các trung tâm của HKU ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến (Trung Quốc) và Ba-xê-lô-na.(Tây Ban Nha). Các học phần này giúp học viên có thêm cơ hội tiếp cận những thị trường, doanh nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh khác nhau.

Lớp học mẫu của Giáo sư Tak Huang tại sự kiện

Học bổng và cơ hội phát triển dành cho thế hệ tài năng mới

Một trong những nội dung được quan tâm tại Open Day là Dean’s Master Fellowship (Học bổng Danh dự của Hiệu trưởng) dành cho học viên Thạc sĩ, với mức hỗ trợ lên tới HK$275,000 (hơn 900 triệu đồng), có thể bao gồm toàn bộ học phí đối với những ứng viên đủ xuất sắc.

Đối với bậc Cử nhân, HKU cũng có các cơ hội học bổng lên tới 100% học phí, dành cho những sinh viên có thành tích học tập nổi bật và tiềm năng phát triển.

Các cựu học viên Thạc sĩ thuộc khối ngành Kinh tế của HKU chia sẻ tại sự kiện

Bên cạnh chính sách học bổng, người tham dự cũng được giới thiệu về cộng đồng học thuật quốc tế của HKU. Chỉ riêng trong năm 2025, trường đã chào đón 114 học giả quốc tế đến từ 18 quốc gia, thuộc các lĩnh vực từ công nghệ lượng tử đến truyền thông sáng tạo, trong đó có 2 tên tuổi lớn từ Việt Nam là Giáo sư Ngô Bảo Châu và Giáo sư Vũ Hà Văn.

MBA một năm với trải nghiệm học tập tại nhiều trung tâm quốc tế

Với các ứng viên đang đi làm, HKU Full-time MBA nổi bật với mô hình đào tạo kéo dài một năm, kết hợp học thuật, phát triển nghề nghiệp, networking (kết nối) và trải nghiệm doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình có guaranteed international study track (lộ trình học tập quốc tế được đảm bảo), với các lựa chọn tại London, New York, Bắc Kinh và Thượng Hải. Bên cạnh đó là quy mô lớp học nhỏ, môi trường học tập đa dạng và đội ngũ giảng viên kết hợp giữa các học giả, chuyên gia và lãnh đạo trong ngành.

Cựu học viên HKU MBA chia sẻ trải nghiệm du học tại sự kiện

Trường đại học đa ngành với nhiều lựa chọn cho sinh viên

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, HKU là một comprehensive university (đại học đa ngành) với 10 faculties (khoa), 4 schools (trường) và hơn 58 chương trình Cử nhân, cùng hơn 100 majors và minors (chuyên ngành và ngành phụ).

Sự đa dạng này cho phép sinh viên tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời tạo thêm cơ hội học tập và kết nối liên ngành trong quá trình học.

Lớp học mẫu của Giáo sư Bennett Yim tại sự kiện

Thông qua Open Day: HKU Future Asia, HKU Việt Nam tiếp tục kết nối cộng đồng học sinh, sinh viên, phụ huynh và người đi làm tại Việt Nam với các cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và mạng lưới quốc tế của HKU.

Đại học Hồng Kong (HKU) được thành lập năm 1911. Với hơn 115 năm hoạt động và phát triển, HKU đứng hạng 1 tại Hồng Kông (Trung Quốc), hạng 1 tại Châu Á và thứ 11 thế giới (theo bảng xếp hạng QS năm 2026). Trong đó, HKU Business School (HKUBS) thành lập năm 2001, là trường thành viên trẻ nhất của HKU. Trường hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu học thuật và dần mở rộng quy mô ra toàn cầu. HKU Business School được xếp hạng thứ 2 toàn châu Á (theo BXH Quacquarelli Symonds 2024) với chương trình MBA đứng thứ 1 toàn châu Á (theo BXH The Economist MBA) Văn phòng Đại diện Đại học Hồng Kông tại Việt Nam ● Địa chỉ: Lầu 19, Tòa Bitexco Financial, 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam ● Website: https://hkuvn.edu.vn/ ● Số điện thoại: 0286 6868 605

(Nguồn: Văn phòng Đại diện HKU tại Việt Nam)