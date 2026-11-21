Hơn 300 ông đồ cùng các nghệ nhân dân gian hội tụ tại Ngày hội “Tinh hoa hồn Việt” ở TPHCM, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như thư pháp, tranh Đông Hồ, tò he, điêu khắc gỗ... nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày hội Tinh hoa hồn Việt năm 2026 tại phường Chánh Hưng (TPHCM) vừa diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Sự kiện do Uỷ ban Nhân dân phường Chánh Hưng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thư pháp, tranh Đông Hồ, tò he... kể chuyện văn hóa Việt

Các ông đồ, nghệ nhân tham gia ngày hội "Tinh hoa hồn Việt".

Chương trình hướng đến khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tôn vinh những cá nhân có đóng góp trong sáng tạo, gìn giữ văn hóa, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngày hội được tổ chức với nhiều không gian trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm tương tác, đưa công chúng đến gần hơn với các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Điểm nhấn là triển lãm thư pháp chữ Quốc ngữ với chủ đề Nét chữ nết người, quy tụ hơn 300 ông đồ, nghệ nhân tạo không gian giao lưu nghệ thuật và tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt.

Cùng với đó, chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang đến những thanh âm truyền thống, góp phần giới thiệu di sản âm nhạc Việt Nam đến công chúng.

Ông Trần Hồng Lĩnh, đại diện ban tổ chức xem đây là dịp để thế hệ trẻ tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật dân gian, văn hóa dân tộc.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Hồng Lĩnh - đại diện ban tổ chức cho biết đây là hoạt động định kỳ 2 năm tổ chức một lần.

Năm nay nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, chương trình mở rộng với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như vẽ gốm sứ Bát Tràng, làm tranh dân gian Đông Hồ, bồi biểu, bồi lụa, vẽ lụa, điêu khắc gỗ, nặn tò he, tạo hình lá dừa, giao lưu thư pháp...

Ban tổ chức còn bố trí không gian giới thiệu văn hóa Tây Nguyên, trưng bày cồng chiêng và các sản vật vùng miền. Chương trình có sự tham gia của ban nhạc sử dụng nhạc cụ dân tộc, biểu diễn các tiết mục hòa tấu về thư pháp và con người. Đại diện nhiều tôn giáo cũng được mời tham gia sáng tác, giao lưu và dự lễ khai mạc.

Theo ông Lĩnh, các hoạt động năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật dân gian, hiểu hơn về nguồn cội và văn hóa dân tộc.

Các nghệ nhân trình diễn nhạc cụ trong xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Chúng tôi mong phong trào thư pháp chữ Quốc ngữ nói riêng và các loại hình nghệ thuật dân gian nói chung ngày càng được người trẻ yêu thích, tìm hiểu, học tập và tiếp nối”, ông Trần Hồng Lĩnh bày tỏ.

Các hoạt động không chỉ giới thiệu giá trị nghệ thuật, phong tục, tập quán mà còn tạo cơ hội giao lưu, tìm hiểu và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng văn hóa.

Khi văn hóa trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng

Đến từ Lâm Đồng, sư cô Nhật Diệu cùng các sư cô tại một số ngôi chùa ở TPHCM đến ngày hội trong tâm trạng hào hứng. Với cô, tham quan triển lãm thư pháp và các không gian nghệ thuật dân gian không chỉ là dịp tìm hiểu văn hóa mà còn mang lại sự thư thái trong đời sống tinh thần.

Sư cô Nhật Diệu trải nghiệm các không gian văn hóa trong ngày hội.

Chia sẻ với phóng viên, sư cô cho biết khi ngắm các tác phẩm thư pháp, cô có thể cảm nhận tâm hồn và cách nhìn cuộc sống của người sáng tác. Qua từng tác phẩm, người xem có thể tìm thấy sự đồng điệu, từ đó nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, an nhiên và hướng đến những điều thiện lành.

Là người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, sư cô Nhật Diệu quan niệm văn hóa là giá trị chung của cộng đồng, không phân biệt người theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo. Vì vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mọi người cùng tìm hiểu, trân trọng những nét đặc trưng của dân tộc.

“Văn hóa là nét đặc trưng, là giá trị chung gắn kết con người. Vì vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam không dành riêng cho bất kỳ tôn giáo hay nhóm người nào mà là dịp để tất cả cùng trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc”, sư cô Nhật Diệu chia sẻ.

Các vị khách thích thú chụp ảnh, tham gia trải nghiệm tại ngày hội.

Dịp này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng ra mắt Không gian văn hóa số, nơi lưu giữ và số hóa những dấu ấn lịch sử, kiến trúc, văn hóa cùng quá trình phát triển của địa phương. Với hình thức thể hiện trực quan, sinh động, không gian này hướng đến cách tiếp cận di sản hiện đại, gần gũi và thuận tiện hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Không chỉ là dịp thưởng thức, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, Ngày hội Tinh hoa hồn Việt còn tạo cơ hội kết nối cộng đồng, khuyến khích người dân chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Qua đó, di sản được đưa gần hơn với đời sống, góp phần tăng cường sự gắn kết và tạo động lực phát triển văn hóa tại địa phương.

Clip các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ ca khúc "Đi cấy"

Ảnh, clip: HK