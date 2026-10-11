Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo đăng lại ảnh cưới bên doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Sau 9 năm về chung nhà, cô có cuộc sống kín tiếng và viên mãn bên gia đình 3 con.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chia sẻ lại loạt ảnh trong đám cưới năm 2017 bên chồng. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua".

Vợ chồng nàng hậu trong lễ cưới năm 2017.

Ngay lập tức, bên dưới bài đăng của cô, ông xã Trung Tín cũng đáp lại đầy thâm tình và hài hước: "Cảm ơn em đã chịu đựng anh 9 năm qua". Và nhiều nghệ sĩ cũng gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng Đặng Thu Thảo với hành trình bên nhau hạnh phúc.

Lễ cưới nguy nga, tráng lệ của cặp đôi.

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín kết hôn vào tháng 10/2017 sau vài năm tìm hiểu. Sau 9 năm chung sống, cặp đôi có đủ nếp đủ tẻ với 3 người con gồm con gái Sophie sinh năm 2018, con trai Liam sinh năm 2020 và một bé gái chào đời năm 2024. Tổ ấm hiện tại của gia đình Đặng Thu Thảo là một căn penthouse rộng hơn 300m² tại khu vực trung tâm TPHCM.

Các con của Đặng Thu Thảo.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2012 hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian cho gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng. Nàng hậu cũng được nhận xét có mối quan hệ tốt với gia đình chồng.

Trước khi được biết đến với danh xưng Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo từng có những năm tháng khá bình dị ở miền Tây. Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, cô lên Cần Thơ học và tự làm thêm để trang trải cuộc sống. Nàng hậu từng làm pha chế, bán đồ uống trước khi cơ hội đến với cô tại các cuộc thi nhan sắc.

Nhan sắc không tuổi của Đặng Thu Thảo dù đã U40.

Năm 2012, cô lần lượt giành Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long rồi đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 21. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú giúp cô nhanh chóng được công chúng chú ý và gắn với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”.

Nhiều năm sau ngày đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn là một trong những hoa hậu được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc Việt. Cô từng lọt top 100 mỹ nhân đẹp nhất châu Á do TC Candler bình chọn.

Chồng Đặng Thu Thảo đang nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn TTG, đồng thời sở hữu các nhà hàng và quán bar lớn tại TPHCM. Anh từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách gương mặt trẻ dưới 30 tuổi nổi bật năm 2015.

Hình ảnh đời thường của đôi vợ chồng.

Ảnh: FBNV