Chỉ ít ngày sau khi đón nhận thông tin được phép mở bán cho người nước ngoài, Hồng Hạc City tiếp tục ghi dấu một bước tiến mới trên hành trình phát triển khi đồng loạt triển khai 3 hoạt động trọng điểm vào ngày 18/7 tại Bắc Ninh. Sự kiện bao gồm lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược với Equest Group, khởi công xây dựng ngôi trường đầu tiên của khu đô thị và khai trương căn nhà mẫu thứ hai thuộc Bespoke Collection.

Việc đồng thời triển khai 3 dấu mốc quan trọng không chỉ phản ánh tiến độ phát triển tích cực của dự án mà còn thể hiện chiến lược đầu tư bài bản của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam.

Phối cảnh cổng chào Hồng Hạc City

Được quy hoạch theo mô hình đô thị All-in-One, Hồng Hạc City hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tích hợp giáo dục, văn hóa, y tế, thương mại và giải trí, lấy con người cùng thế hệ trẻ làm trung tâm phát triển.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện lần này là việc Hồng Hạc City chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Equest Group. Là một trong những đơn vị phát triển giáo dục tư nhân có quy mô lớn tại Việt Nam, EQuest sở hữu hệ thống trường học đa cấp học cùng nhiều chương trình đào tạo hiện đại. Sự hợp tác này được xem là bước đi cụ thể đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa trụ cột giáo dục - một trong những nền tảng cốt lõi của mô hình đô thị mà Hồng Hạc City theo đuổi.

Phối cảnh trường mẫu giáo tại Hồng Hạc City

Ngay sau lễ ký kết, dự án sẽ khởi công xây dựng tổ hợp trường học đầu tiên với tổng diện tích khuôn viên đất gần 11.000 m². Công trình bao gồm một trường mầm non cao 3 tầng và một trường liên cấp cao 5 tầng.

Phối cảnh trường học tại Hồng Hạc City sẽ được triển khai trong thời gian tới

Việc triển khai trường học song song với phát triển nhà ở cũng tiếp tục thể hiện triết lý phát triển đô thị đã làm nên thương hiệu Phú Mỹ Hưng trong hơn ba thập kỷ: Chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng, tiện ích và dịch vụ phục vụ cư dân ngay từ sớm, thay vì chỉ phát triển sản phẩm bất động sản.

Hồng Hạc City cũng tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống thông qua việc khai trương căn nhà mẫu thứ hai thuộc Bespoke Collection. Căn nhà mẫu mới được thiết kế theo phong cách Modern Zen, mang đến thêm lựa chọn về không gian sống, công năng và giải pháp hoàn thiện nội thất cho khách hàng.

Phối cảnh không gian tầng 2 nhà mẫu, được thiết kế theo phong cách Modern Zen

Bespoke Collection là dòng sản phẩm được nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng mong muốn sở hữu ngôi nhà hoàn thiện, có thể dọn vào ở ngay nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cao về thiết kế, chất lượng thi công và tính đồng bộ trong quản lý vận hành.

Dòng sản phẩm này cũng hướng đến cộng đồng chuyên gia và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh và các khu vực lân cận. Đây là địa phương đang tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp công nghệ cao cùng lực lượng lao động quốc tế ngày càng gia tăng. Thông tin Hồng Hạc City được phép mở bán cho người nước ngoài trước đó càng mở rộng thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng này, đồng thời góp phần nâng cao sức hút của dự án trên thị trường.

Phối cảnh tổ hợp Điểm đến 6,2ha Temporary Central Park tại khu đô thị Hồng Hạc (Bắc Ninh)

Điểm khác biệt trong quá trình phát triển Hồng Hạc City còn nằm ở chiến lược phát triển phân kỳ.

Sau hơn 33 năm phát triển thành công mô hình đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM, chủ đầu tư cho biết Hồng Hạc City tiếp tục được xây dựng dựa trên những nguyên tắc đã được kiểm chứng, bao gồm tuân thủ quy hoạch tổng thể, phát triển đồng bộ hạ tầng và tiện ích, xây dựng bền vững, quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm. Với vai trò đồng chủ đầu tư ở dự án này, Nomura Real Estate Vietnam (thuộc tập đoàn Nomura - Nhật Bản) sẽ tiếp thêm nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế cho quá trình phát triển Hồng Hạc City.

Hồng Hạc City có quy mô gần 198 ha được phát triển bởi Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam thuộc Tập đoàn Nomura (Nhật Bản) với pháp nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương (VTU).

Với định hướng phát triển toàn diện, chú trọng đầu tư vào con người, giáo dục và chất lượng sống, Hồng Hạc City được kỳ vọng sẽ trở thành một địa danh mới, nơi hội tụ cộng đồng cư dân hiện đại và tạo dựng những giá trị bền vững trong dài hạn.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)