Sự kiện khẳng định cam kết lâu dài của hai tổ chức trong việc không ngừng mang đến những giá trị bền vững cho đội ngũ hành nghề kiểm toán tại Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của ngành trong khu vực.

Biên bản hợp tác giữa ICAEW và VACPA được ký kết gia hạn vào ngày 16/6

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác có thời hạn 5 năm vừa được ký gia hạn giai đoạn 2026 - 2031, ICAEW và VACPA sẽ tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật các xu hướng phát triển của nghề nghiệp kiểm toán trong nước và quốc tế.

Hợp tác lần này tiếp tục tập trung vào các hoạt động cập nhật kiến thức chuyên môn, phổ biến các quy định mới liên quan đến ngành nghề, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên của cả hai tổ chức. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện chuyên môn dành cho hội viên, các chương trình trao đổi kiến thức giữa chuyên gia của hai tổ chức, cũng như các hội thảo trực tuyến kết nối với chuyên gia của ICAEW tại Anh.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp biên dịch các tài liệu chuyên môn của ICAEW sang tiếng Việt, phục vụ hội viên VACPA, giảng viên và sinh viên các trường đại học có đào tạo về kế toán, kiểm toán và tài chính tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn học liệu quốc tế chất lượng cao. ICAEW và VACPA sẽ xem xét khả năng phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ chuyên môn, thông tin và cập nhật kiến thức dành cho giảng viên đại học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực kiểm toán.

Tại sự kiện, bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch VACPA, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu: “Việc gia hạn Biên bản hợp tác giữa VACPA và ICAEW khẳng định sự tin cậy, gắn bó và những thành công mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua cũng như sự cam kết nỗ lực có những hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. VACPA hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình phối hợp, hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyên môn của Hội, thúc đẩy việc cập nhật các xu hướng nghề nghiệp mới, tăng cường kết nối cộng đồng nghề nghiệp giữa VACPA và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế giúp góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam.”

Bà Elaine Hong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW đánh giá cao những thành tựu của quá trình hợp tác chặt chẽ và lâu dài giữa hai tổ chức trong nhiều năm qua, đồng thời chia sẻ về những nội dung mà hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Bà Elaine Hong - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW (bên trái) và bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch VACPA (bên phải) tại sự kiện

Là một trong những tổ chức nghề nghiệp hàng đầu thế giới, với hơn 210.000 hội viên và học viên tại hơn 150 quốc gia, ICAEW đã đồng hành cùng VACPA - Tổ chức nghề nghiệp uy tín, chuyên nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ hành nghề, cũng như hỗ trợ Việt Nam áp dụng thành công các chuẩn mực quốc tế.

Trải qua hơn 15 năm hợp tác, VACPA và ICAEW đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động đào tạo, cập nhật thông tin và chia sẻ tài liệu chuyên môn, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng hành nghề kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Trong đó, hai bên đã đưa các nội dung đào tạo về đạo đức nghề nghiệp và kiểm toán vào chương trình cập nhật kiến thức dành cho hội viên. Đặc biệt, thông qua các bộ phim đào tạo chuyên môn của ICAEW như “False Assurance” khai thác vấn đề đạo đức dưới góc nhìn quản trị doanh nghiệp và “Without Question” tập trung vào việc nâng cao khả năng nhận diện, ứng phó với những thách thức thường gặp trong hoạt động của doanh nghiệp.

Sự kiện gia hạn MOU giữa VACPA và ICAEW tiếp tục nối dài hành trình hợp tác hiệu quả giữa hai bên

Bên cạnh đó, VACPA và ICAEW còn phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên môn cập nhật những xu hướng và vấn đề nổi bật của ngành kiểm toán tại Việt Nam. Các chủ đề được triển khai đa dạng như “Tác động của công nghệ số và xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán”; “Các khác biệt chủ yếu giữa VAS và IFRS”; các nội dung về quản trị và tuân thủ, trong đó có phòng, chống rửa tiền. ICAEW đã tài trợ biên dịch sang tiếng Việt ấn phẩm “Chống rửa tiền: Các vấn đề cơ bản” và trao tặng VACPA, góp phần phổ biến kiến thức chuyên môn, nâng cao nhận thức và năng lực thực hành cho cộng đồng hội viên.

Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 đặt mục tiêu đẩy mạnh vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, phát triển thị trường dịch vụ và nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán ngang tầm với các nước trong khu vực, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế và hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trên thế giới. Trong bối cảnh đó, sự hợp tác bền vững giữa VACPA và ICAEW có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp quốc tế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Bích Đào