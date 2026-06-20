Giải thưởng VMARK Vietnam Design Awards do Hiệp hội Thiết kế VDAS tổ chức từ năm 2018, được xem là bảo chứng cho những sáng tạo kiến trúc xuất sắc. Năm 2026, với chủ đề vĩ mô “DESIGN | RECREATING THE WORLD”, hội đồng giám khảo quốc tế đã đánh giá khắt khe hàng trăm bài dự thi.

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử, Showroom HTM Homes đã chạm tay vào giải Vàng nhờ không gian nội thất giàu tính sáng tạo, có cá tính riêng và đặc biệt là mang tính ứng dụng cao, giúp ích cho khách hàng trong việc kiến tạo tổ ấm trọn vẹn.

Đại diện HTM Homes rạng rỡ nhận cúp Vàng trên sân khấu lễ trao giải VMARK Vietnam Design Awards 2026

Thực tế thị trường giữa năm 2026 cho thấy, khách hàng thượng lưu không còn chuộng sự phô trương hào nhoáng. Họ tìm kiếm một không gian sống mang tính cá nhân hóa, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế và tiện nghi tối đa. Thấu hiểu điều đó, showroom HTM Homes ra đời không chỉ để trưng bày, mà đóng vai trò như một hành trình trải nghiệm - nơi thị giác, thính giác và xúc giác hòa quyện trong một không gian tinh tế và hài hòa.

Showroom HTM Homes là nơi hội tụ các thương hiệu nội thất bếp, phòng tắm chuẩn Âu.

Sự sáng tạo đột phá của công trình nằm ở nghệ thuật tổ chức mặt bằng theo dạng các “lát cắt bối cảnh”. Các thiết bị danh tiếng từ FRANKE, HANSGROHE, AXOR, KLUDI, GEBERIT… không đứng độc lập mà được tích hợp vào bối cảnh phòng bếp, phòng tắm thực tế. Thay vì phải tưởng tượng qua catalogue hay nhìn những khối vật chất khô khan, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm công năng, cảm nhận bề mặt vật liệu và hình dung chính xác thiết kế này sẽ hiện diện thế nào trong tổ ấm của mình. Qua đó, HTM Homes giúp gia chủ và các đơn vị thiết kế dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn thiết bị đồng bộ, tối ưu cả về thẩm mỹ lẫn chi phí đầu tư.

Một "lát cắt bối cảnh" chân thực tại showroom HTM Homes giúp khách hàng dễ dàng hình dung giải pháp cho tư gia.

"Tại Showroom HTM Homes, chúng tôi mang đến những giải pháp thực tế, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc duy mỹ, thương hiệu di sản và công nghệ tương lai để giúp khách hàng dễ dàng kiến tạo nên tổ ấm hoàn mỹ của riêng mình”, đại diện HTM Homes chia sẻ.

Showroom HTM Homes sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại tối giản châu Âu cùng triết lý “Quiet Luxury” đầy tiết chế

Trực thuộc hệ sinh thái HTM Group, bên cạnh HTM Homes, HTM Tech hiện còn cung cấp hệ thống điều khiển thông minh, Robot AI và các công nghệ ứng dụng thiết thực cho đa dạng lĩnh vực: tư gia hạng sang, y tế, giáo dục, sản xuất công nghiệp và dịch vụ tiện ích, hướng tới tương lai chuyển đổi số toàn diện.

Nếu HTM Homes khởi nguồn từ những trải nghiệm tinh tế của không gian sống, thì HTM Tech mở ra một bước tiến mới - nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa hiện tại và tương lai.

“Chiến thắng tại VMARK 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho chất lượng giải pháp mà HTM Homes mang lại, mở ra một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm nguồn cảm hứng và thiết bị bếp, thiết bị phòng tắm cao cấp để hoàn thiện không gian sống trong thời gian tới”, đại diện HTM Homes khẳng định.

HTM Homes (thành viên HTM Group) là đơn vị phân phối và cung cấp các giải pháp thiết bị bếp, thiết bị phòng tắm cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu Châu Âu. Hướng tới mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái sống chuẩn mực quốc tế, HTM Homes cung cấp gói tư vấn và sản phẩm đề cao tính thẩm mỹ, bền vững, "đo ni đóng giày" cho từng không gian của giới tinh hoa Việt.

Showroom HTM Homes

- Website: htmhomes.com

- Hotline: 1900 255 950

📍 Showroom Hồ Chí Minh: 34 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM

📍 Showroom Hà Nội: SH09-K5TT1, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội

(Nguồn: HTM Homes)