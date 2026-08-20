Chiều 20/8, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND TP Huế khóa 9 đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch.

Theo tờ trình của UBND TP Huế, việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tập trung nguồn lực cho công tác quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND TP Huế. Ảnh: Cổng thông tin HĐND TP Huế

Hiện TP Huế là một trong 4 tỉnh, thành còn duy trì Sở Du lịch riêng. Theo UBND thành phố, việc duy trì hai cơ quan quản lý riêng biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn bộc lộ một số hạn chế như phân tán trong công tác quy hoạch, tổ chức sự kiện, nguồn lực tài chính và nhân lực.

Sau khi hợp nhất, Sở VHTTDL sẽ quản lý các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong một đầu mối; tăng cường liên kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển sản phẩm du lịch, lễ hội và thể thao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Cổng thông tin HĐND TP Huế

Việc hợp nhất cũng được kỳ vọng tạo điều kiện tích hợp quy hoạch phát triển văn hóa, di sản với quy hoạch các tuyến, điểm du lịch và hạ tầng thể thao; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung về di sản, du lịch, thể thao, đồng thời tập trung đầu mối trong công tác xúc tiến du lịch và ngoại giao văn hóa.

Theo nghị quyết được thông qua, sau khi tổ chức lại, UBND TP Huế có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Huế quyết định sắp xếp 4 Ban của HĐND thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội.

Ban Đô thị HĐND TP Huế sẽ kết thúc hoạt động, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách được chuyển sang Ban Kinh tế - Ngân sách.