Huỳnh Phương cầu hôn Khả Như ngay trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của anh, trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Tối 19/11, Khả Như công khai khoảnh khắc nhận nhẫn, khép lại gần 4 năm úp mở chuyện tình cảm.

Tối 19/11, diễn viên Khả Như đăng loạt ảnh thân mật bên Huỳnh Phương lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô mặc trang phục trắng, hôn lên má bạn trai. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý. Cô viết “Dạ em chịu” để đáp lời người yêu. Cùng thời điểm, Huỳnh Phương đăng ảnh trong cùng bối cảnh cùng nội dung: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, màn cầu hôn diễn ra từ ngày 12/11 trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương tại một nhà hàng ở TPHCM.

Khả Như và Huỳnh Phương trong giây phút hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Có mặt trong buổi tiệc là nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần, Ngọc Phước, Liêu Hà Trinh, Hữu Đằng. Ngay khi ảnh được đăng tải, phần bình luận của 2 diễn viên ngập lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả.

Linh Phi chúc Khả Như đã tìm được chỗ dựa vững vàng. Cô kể màn cầu hôn của Huỳnh Phương có phần lúng túng nhưng chân thành khiến người chứng kiến xúc động. Liêu Hà Trinh vui mừng khi đàn chị tìm được bến đỗ, dặn Khả Như giữ nguyên nét nhõng nhẽo, đáng yêu vốn có. Cô cũng cảm ơn Huỳnh Phương đã xuất hiện, trở thành người đồng hành, chở che cho Khả Như,.

Bạn bè trong ngày vui của cặp đôi.

Tin đồn Huỳnh Phương và Khả Như hẹn hò bắt đầu từ cuối năm 2022. Khi đó, cả 2 thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, nhiều lần check-in cùng địa điểm, mặc đồ đôi và đi du lịch cùng nhóm bạn chung. Dù vậy, cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài.

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như kèm lời chúc năm mới. Ngày 8/3/2026, nam diễn viên bắt trend trên mạng xã hội bằng đoạn clip dùng ảnh chụp chung với Khả Như và gọi cô là người yêu. Dịp Valentine, anh tiếp tục đăng loạt ảnh tình cảm của cả 2 trong trang phục đôi.

Cặp đôi cũng nhiều lần vướng nghi vấn có tin vui. Cuối năm 2025, bức ảnh Khả Như bế em bé ngồi cạnh Huỳnh Phương khiến cư dân mạng đồn đoán 2 người đã có con chung nhưng nữ diễn viên phủ nhận.

Khả Như sinh năm 1987, hơn Huỳnh Phương 5 tuổi. Xuất thân từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, cô sau đó lấn sân điện ảnh, truyền hình với các phim Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Nhà bà Nữ, Quỷ nhập tràng. Huỳnh Phương sinh năm 1992, nổi tiếng qua các video hài của nhóm FAPtv trước khi chuyển sang đóng phim điện ảnh như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử.

Khả Như bên Huỳnh Phương:

Ảnh, clip: FBNV