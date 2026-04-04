Khách sạn ven biển với 434 phòng nghỉ, mang đến trải nghiệm hiếu khách đẳng cấp, lấy cảm hứng từ di sản làng chài địa phương

Hiện diện bên bờ cát trắng trải dài và nổi bật với trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, Hyatt Regency Nha Trang không chỉ là khách sạn mang thương hiệu Hyatt đầu tiên có mặt tại Nha Trang mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của tập đoàn Hyatt tại Việt Nam.

Từ khách sạn, du khách chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến Ga Nha Trang và khoảng 40 phút đến Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Phát biểu về sự kiện khai trương, ông Sean Yoon - Tổng Quản lý Khách sạn Hyatt Regency Nha Trang cho biết: “Tại Hyatt Regency Nha Trang, chúng tôi tin rằng lòng hiếu khách đích thực luôn xuất phát từ sự chân thành. Khách sạn không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là điểm khởi đầu để du khách khám phá những câu chuyện, hương vị và tinh thần của Nha Trang”.

Thiết kế lấy cảm hứng từ bản sắc địa phương

Được lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền vươn ra biển lớn, kiến trúc khách sạn gây ấn tượng với các đường nét trải dài ôm trọn đại dương bao la, ghi dấu ấn thị giác hài hòa với cảnh quan ven biển xung quanh. Sở hữu 434 phòng nghỉ và suite sang trọng, khách sạn kiến tạo không gian nghỉ dưỡng riêng tư, thư thái, phù hợp đa dạng nhu cầu của du khách. Mỗi phòng ở được thiết kế tinh tế, đón trọn ánh sáng tự nhiên, mở ra tầm nhìn hướng biển rộng thoáng, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu cho du khách.

Công ty thiết kế danh tiếng EDC International đã khéo léo lồng ghép hơi thở đại dương, nét mộc mạc của các làng chài truyền thống cùng các gam màu trung tính và các chi tiết thủ công mang dấu ấn địa bản địa. Từ chiếc giường êm ái, bố cục không gian khoáng đạt đến vòi sen hiện đại và hệ thống công nghệ phòng thông minh, mỗi chi tiết đều được lựa chọn và sắp đặt tỉ mỉ để mang đến trải nghiệm lưu trú trọn vẹn nhất.

Không gian hội họp và sự kiện linh hoạt

Hyatt Regency Nha Trang sở hữu hệ thống không gian hội họp và sự kiện với tổng diện tích lên đến 783 m², bao gồm 9 phòng họp đa năng cùng phòng đại tiệc Regency Ballroom không cột sang trọng.

Các không gian được thiết kế linh hoạt, có thể đáp ứng đa dạng loại hình sự kiện, từ hội nghị doanh nghiệp, các buổi gặp gỡ giao lưu đến tiệc riêng và hội thảo cấp khu vực. Các chi tiết trang trí và cách bài trí được lồng ghép yếu tố địa phương nhằm mang đến trải nghiệm gắn kết với điểm đến.

Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc

Đến với Hyatt Regency Nha Trang, du khách có cơ hội bước vào hành trình trải nghiệm ẩm thực đa dạng - nơi hương vị địa phương hòa quyện cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế.

Market Café - nhà hàng phục vụ cả ngày, điểm hẹn giao thoa giữa ẩm thực truyền thống Việt Nam và phong vị Ý đặc trưng. Từ tô phở nóng hổi đến những món pasta thủ công kết hợp hải sản tươi ngon của Nha Trang, mỗi trải nghiệm ẩm thực tại Market Café trở nên sống động hơn trong không gian bếp mở đầy cảm hứng.

The Lounge nằm cạnh sảnh chính trên tầng 5 mang đến không gian thưởng thức bánh ngọt và trà chiều tinh tế.

Tọa lạc trên tầng 30, Pool Bar mở ra khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn với các loại cocktail mát lạnh, những món ăn nhẹ mang hương vị biển, cùng tầm nhìn bao quát toàn cảnh vịnh Nha Trang từ trên cao.

Đối với những du khách tìm kiếm sự riêng tư và chuẩn mực dịch vụ đẳng cấp, Regency Club lounge tại tầng 31 cung cấp dịch vụ cao cấp riêng biệt bao gồm check-in riêng, bữa sáng hàng ngày, đồ uống và món nhẹ trong ngày, hương vị cocktail sáng tạo với tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục ra vịnh biển.

Hành trình thư giãn, gắn kết gia đình và khám phá miền duyên hải

Hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện, Hyatt Regency Nha Trang kiến tạo không gian nơi sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết gia đình được kết hợp hài hòa. Du khách có thể thư giãn tại Flo Spa, duy trì nhịp sống năng động tại Fitness Center, tìm về sự cân bằng thân - tâm - trí cùng các giờ học Yoga hay tận hưởng sự sảng khoái tại hồ bơi vô cực chan hòa nắng gió cùng tầm nhìn ngoạn mục trải dài ra vịnh biển.

Bên cạnh đó, khu vui chơi gia đình và Camp Hyatt mở ra không gian khám phá đầy cảm hứng, kết nối bé yêu với thiên nhiên và văn hóa địa phương thông qua những hoạt động được thiết kế riêng.

Điểm đến đáng nhớ cho mọi hành trình

Với lợi thế về cảnh quan tự nhiên và giá trị văn hóa, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đang ngày càng thu hút du khách tìm kiếm những trải nghiệm khám phá kết hợp nghỉ dưỡng trọn vẹn. Được kỳ vọng trở thành điểm lưu trú hàng đầu trên bản đồ du lịch Nha Trang, Hyatt Regency Nha Trang hứa hẹn trở thành điểm lưu trú tinh tế, nơi mỗi kỳ nghỉ trở thành hành trình cảm nhận trọn vẹn nhịp sống và tinh thần đặc trưng của phố biển sôi động.

(Nguồn: Hyatt Regency Nha Trang)