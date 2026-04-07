Mỗi khách sạn voco đều mang một cá tính riêng, tạo nên những trải nghiệm khác biệt trong một không gian thư thái, chỉn chu và dễ chịu - cho phép du khách có thể thực sự thư giãn và tận hưởng theo cách của riêng mình. Với những điểm chạm tinh tế cùng cảm hứng địa phương được lồng ghép khéo léo, voco Scenia Bay Nha Trang mở ra một điểm khởi đầu lý tưởng để khám phá thành phố biển Nha Trang.

Tọa lạc tại khu vực ven biển phía Bắc Nha Trang cách đường Trần Phú khoảng 10 phút lái xe, tòa cao ốc 31 tầng này là một phần trong danh mục cao cấp của IHG Hotels & Resorts. Sở hữu 250 phòng nghỉ, voco Scenia Bay Nha Trang mang đến sự thuận tiện trong việc di chuyển đến các điểm đến nổi bật của thành phố, đồng thời vẫn giữ được một không gian nghỉ dưỡng riêng tư, tách biệt bên bờ vịnh với toàn bộ các phòng đều hướng ra đại dương.

Ông Justin Malcolm - Tổng Quản lý khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang by IHG, chia sẻ:

“Chúng tôi rất hào hứng khi đưa thương hiệu voco đến với thành phố biển Nha Trang, mang đến một trải nghiệm lưu trú vừa quen thuộc về chất lượng, vừa khác biệt trong phong thái nghỉ dưỡng. Khách sạn thể hiện rõ tinh thần thương hiệu - thư thái, chỉn chu và dễ chịu với trọng tâm là dịch vụ mang tính cá nhân hóa và cam kết bền vững. Ngoài ra, vị trí bên vịnh cho phép du khách tận hưởng sự yên tĩnh của biển, đồng thời dễ dàng kết nối với nhịp sống sôi động của thành phố. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần vào hành trình phát triển của Nha Trang, nơi đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến ven biển năng động bậc nhất Việt Nam”.

Ngay từ khi đặt chân đến, du khách sẽ được chào đón với lời mời gọi thân thuộc “Come on in”, cùng những thức quà mang dấu ấn địa phương, đi kèm quy trình nhận phòng nhanh gọn, liền mạch. Tại voco Scenia Bay Nha Trang, trải nghiệm bắt đầu với thanh chocolate nhân xoài sấy khô, được chế biến từ những trái xoài tươi được tuyển chọn tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Khoảnh khắc “me time” mở ra trong không gian 250 phòng lưu trú và suite được thiết kế tinh tế. Sự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại cùng những chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng và tầm nhìn trọn vẹn ra đường bờ biển tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng êm ái, thảnh thơi cho du khách lưu trú tại voco Scenia Bay Nha Trang.

Hành trình ẩm thực tại khách sạn trải dài qua năm không gian riêng biệt, mang đến những lát cắt khác nhau của “voco life”. Infini Bleu, quầy bar hồ bơi với tầm nhìn vô cực ra biển, là nơi lý tưởng để tận hưởng hoàng hôn bên những ly cocktail nhẹ nhàng. Nhà hàng đặc trưng La Bonita mang đến sắc màu Địa Trung Hải với hương vị Ý và Tây Ban Nha, trong khi The Show - nhà hàng phục vụ nguyên ngày - tạo nên trải nghiệm đa giác quan với các màn trình diễn chế biến trực tiếp. Socialite, không gian lounge tại sảnh, chuyển mình linh hoạt từ quán cà phê ban ngày sang quầy bar ấm cúng vào buổi tối, với thực đơn đồ uống thủ công và món ăn nhẹ phù hợp theo từng thời điểm trong ngày.

Các không gian sự kiện ngập tràn ánh sáng tự nhiên, bao gồm phòng khiêu vũ tích hợp hệ thống AV với tầm nhìn hướng biển, mang đến không gian lý tưởng cho các hội nghị doanh nghiệp, buổi gặp gỡ, tiệc cưới và những sự kiện riêng tư. Trải nghiệm lưu trú tại khách sạn thêm phần hoàn thiện với các tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng gym hoạt động 24/7 và trung tâm voco Wellness.

Trung thành với triết lý phát triển bền vững “step by step” của voco, khách sạn cam kết theo đuổi các giải pháp đổi mới với niềm tin rằng những thay đổi nhỏ có thể tạo nên tác động lớn về lâu dài. Điều này được thể hiện qua việc tích hợp các giải pháp thân thiện môi trường trong vận hành - từ ruột gối, chăn làm từ vật liệu tái chế, đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân hữu cơ cao cấp từ New Zealand của Antipodes.

Với vị trí ven vịnh hiếm có, phong cách thiết kế đương đại và định hướng trải nghiệm giàu tính phóng khoáng, voco Scenia Bay Nha Trang dự kiến sẽ mang đến một lựa chọn lưu trú mới mẻ cho những du khách tìm kiếm một kỳ nghỉ tinh tế, thư thái bên biển.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, vui lòng truy cập website khách sạn, gọi +84 (0) 258 359 5555 hoặc email reservations.voconhatrang@ihg.com

Nhân dịp khai trương voco Scenia Bay Nha Trang, khách sạn giới thiệu ưu đãi “Opening Special” với mức giảm 20% trên Mức giá linh hoạt tốt nhất, bao gồm bữa sáng cho hai khách, quà chào mừng, nhận phòng sớm và trả phòng muộn đến 16h (tùy tình trạng phòng). Thành viên IHG One Rewards được tận hưởng thêm mức giảm 10%. Với kỳ nghỉ từ hai đêm trở lên, khách lưu trú sẽ được hưởng thêm điểm tín dụng sử dụng tại các nhà hàng và quầy bar trong khách sạn.

Hoàng Tú