iPhone 18 Pro bắt đầu được bán từ ngày 18/9 và nhanh chóng xuất hiện các phản ánh về lỗi phần mềm hoặc phần cứng.

Hai vấn đề được đề cập gồm màn hình cảm ứng không phản hồi và máy bị treo, sau đó khởi động lại khi Face ID xác thực thất bại.

iPhone 18 Pro màu băng thanh. Ảnh: Macworld

Màn hình có thể mất phản hồi cảm ứng

Một người dùng iPhone 18 Pro đăng video lên mạng xã hội X, cho thấy màn hình không phản hồi dù người này liên tục vuốt lên xuống khi sử dụng ứng dụng mạng xã hội.

Vài ý kiến cho rằng đây có thể là lỗi của iOS 27. Một người bình luận nhận định người dùng đã vuốt đồng thời Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển, khiến máy bị treo.

Tuy nhiên, chủ bài đăng nói sự cố đã xảy ra hai lần và phủ nhận việc cố tình thực hiện thao tác để khai thác lỗi. Người này cũng dẫn một trường hợp khác được cho là gặp hiện tượng tương tự.

Một phản ánh khác về độ nhạy cảm ứng xuất hiện trên diễn đàn Reddit. Tuy nhiên, trường hợp này có thể do nguyên nhân khác, bởi người dùng cho biết đang sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình.

Face ID có thể khiến máy khởi động lại

Vấn đề thứ hai liên quan Face ID. Theo các phản ánh, một số iPhone 18 Pro có thể bị treo rồi tự khởi động lại khi quá trình xác thực khuôn mặt thất bại.

Trong một chủ đề trên Reddit, chủ nhân iPhone 18 Pro Max cho biết máy tự khởi động lại ba lần do Face ID trong chưa đầy 24 giờ sử dụng. Một lần khác xảy ra khi thiết bị đang tải Apple Wallet. Người này sau đó liên hệ Apple và thiết lập lại Face ID.

Đáng chú ý, trong 24 phản hồi trực tiếp từ những người dùng khác, 22 người cho biết họ từng gặp vấn đề tương tự hoặc gần giống. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể nằm ở iOS 27 hoặc phần mềm thay vì phần cứng.

Phản ánh cho thấy vấn đề xuất hiện trên cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Theo 9to5Mac, hai mẫu máy mới sử dụng cụm cảm biến Face ID được thiết kế lại và có kích thước nhỏ hơn. Trang này suy đoán lỗi có thể liên quan đến thành phần của iOS 27 xử lý cụm phần cứng mới.

Tuy nhiên, chủ bài đăng Reddit cho biết Apple đã tiến hành chẩn đoán thiết bị và kết luận máy của họ bị lỗi.

Macworld cho biết chưa thể xác nhận độc lập hai lỗi trên. Tuy nhiên, đây không phải những phản ánh đơn lẻ khi nhiều người dùng cho biết gặp các vấn đề tương tự.

Nếu được xác nhận, các vấn đề mới sẽ nối dài danh sách sự cố từng xuất hiện trên iPhone sau khi ra mắt. Trước đây, Apple từng đối mặt với lỗi Antennagate năm 2010 và Bendgate năm 2014.

Năm 2025, iPhone cũng xuất hiện tranh luận về Scratchgate liên quan tình trạng trầy xước, cùng lỗi khiến một số bức ảnh có những vùng bị chuyển thành màu đen.

(Theo 9to5mac)