Chứng khoán Kafi vừa được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 với hai giải thưởng danh giá: “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch”.

Kafi tăng tốc tăng trưởng, củng cố nền tảng tài chính

Sau bốn năm tái cấu trúc, Kafi đang từng bước chuyển mình với quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, nền tảng tài chính được củng cố và hệ thống quản trị ngày càng hoàn thiện. Từ định hướng xây dựng một nền tảng quản trị tài sản toàn diện, lấy khách hàng làm trung tâm, Kafi liên tục phát triển sản phẩm, đẩy mạnh công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng.

Những chuyển động này được phản ánh qua kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026. Kafi ghi nhận tổng doanh thu hoạt động ước tính đạt 3.005 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt gần 541 tỷ đồng, tăng 58,3%. Tại cuối tháng 9/2026, tổng tài sản đạt 26.246 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 8.374 tỷ đồng.

Quy mô khách hàng cũng đang tiếp tục mở rộng. Tính đến tháng 5/2026, Kafi có hơn 400 nhân sự, phục vụ hơn 70.000 khách hàng và nhà đầu tư. Tổng số tài khoản đạt 424.900, tăng 57% từ đầu năm. Cùng với đó, Kafi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với Margin Plus, đồng thời củng cố các sản phẩm chủ lực như Margin Cashback và Margin T, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh doanh.

Cú đúp giải thưởng APEA 2026 ghi nhận năng lực phát triển toàn diện

Trong bối cảnh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, Kafi được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 với hai giải thưởng Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) và Corporate Integrity & Governance Excellence Award (Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch).

Hai giải thưởng đồng thời ghi nhận hai phương diện quan trọng trong quá trình phát triển của Kafi: năng lực tăng trưởng và chất lượng quản trị. Trong khi giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh doanh, đổi mới và định hướng tăng trưởng bền vững, giải thưởng “Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch” cho thấy những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và chuẩn mực quản trị.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Kafi chính thức trở thành công ty đại chúng. Việc chuyển đổi này đặt ra những yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, trách nhiệm giải trình, kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định, đồng thời tạo động lực để Kafi tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Tăng trưởng bền vững gắn với nâng chuẩn quản trị

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, Kafi xác định quản trị, tuân thủ và quản trị rủi ro là những nền tảng quan trọng để tăng trưởng dài hạn. Sau khi trở thành công ty đại chúng, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa quy trình nội bộ, tăng cường cơ chế kiểm soát và nâng cao chất lượng công bố thông tin.

Song song đó, Kafi chú trọng xây dựng văn hóa đề cao tính chuyên nghiệp, chính trực và trách nhiệm. Các hoạt động truyền thông nội bộ, đào tạo và cập nhật thường xuyên về quy định giúp nâng cao nhận thức của nhân sự về tuân thủ và chuẩn mực đạo đức trong quá trình vận hành.

Theo định hướng này, tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô doanh thu hay lợi nhuận, mà còn bằng khả năng xây dựng một nền tảng vận hành đủ vững để đáp ứng yêu cầu của một doanh nghiệp tài chính ngày càng lớn.

Mở rộng nội lực, hướng tới thị trường vốn

Trên nền tảng đã được củng cố, Kafi đặt mục tiêu đưa mảng môi giới vào Top 10 về thị phần, Top 7 về cho vay ký quỹ và nâng số lượng khách hàng lên 500.000.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Kafi tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng hợp tác với các định chế tài chính để phát triển hệ sinh thái sản phẩm từ cho vay ký quỹ, tư vấn đầu tư đến quản lý tài sản.

Về năng lực vốn, Kafi đã nâng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau khi chính thức đưa cổ phiếu KAI giao dịch trên UPCoM vào tháng 9/2026, Kafi đã tiếp tục nộp hồ sơ triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu, chuẩn bị nguồn lực hướng tới việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Từ một doanh nghiệp bước vào quá trình tái cấu trúc cách đây bốn năm, Kafi đang từng bước xây dựng một nền tảng tài chính và quản trị phù hợp với quy mô mới. Cú đúp giải thưởng tại APEA 2026 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận cho những kết quả đã đạt được, mà còn là động lực để Kafi tiếp tục nâng cao năng lực, củng cố niềm tin của khách hàng và hướng tới vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường vốn Việt Nam.

(Nguồn: Kafi)