Ngày 25/10, Công ty Cổ phần Phương Trường An tổ chức sự kiện ra mắt nhà mẫu thuộc phân khu Phố An Cư tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Với thiết kế nhà phố 1 trệt, 2 tầng, 1 tum theo phong cách tân cổ điển kết hợp tinh thần hiện đại, nhà mẫu mang đến góc nhìn trực quan về sản phẩm, giúp khách hàng tìm hiểu kiến trúc, công năng và không gian sống trong bối cảnh nhu cầu an cư tại các đô thị vệ tinh ngày càng được quan tâm.

Dấu ấn tân cổ điển trong không gian sống hiện đại

Hướng đến sự giao thoa giữa tính thẩm mỹ và công năng, nhà mẫu Phố An Cư gây ấn tượng bởi bảng màu trắng kem, xám và các gam trung tính chủ đạo. Sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên, sắc xanh cây cỏ và những chi tiết kiến trúc tân cổ điển tạo nên một không gian sống thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn giàu năng lượng.

Không chỉ chú trọng hình thức, thiết kế nhà phố còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức không gian phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Với cấu trúc 1 trệt, 2 tầng, 1 tum căn nhà được phát triển theo hướng phân chia các khu vực chức năng, tạo điều kiện bố trí không gian sinh hoạt chung và khu vực riêng tư theo nhu cầu của gia đình.

Thông qua trải nghiệm nhà mẫu, khách hàng có thể trực tiếp quan sát cách tổ chức không gian, tìm hiểu giải pháp thiết kế và hình dung rõ hơn về sản phẩm thay vì chỉ tiếp cận qua bản vẽ hoặc hình ảnh phối cảnh. Đây cũng là cơ sở để đối chiếu các đặc điểm của căn nhà với nhu cầu sử dụng, thói quen sinh hoạt và kế hoạch an cư của gia đình.

Nhà mẫu Phố An Cư giới thiệu định hướng kiến trúc và tổ chức không gian của dòng sản phẩm nhà phố tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Người trẻ mở rộng lựa chọn an cư tại các đô thị vệ tinh

Giá nhà tại khu vực trung tâm, khả năng chi trả và nhu cầu về không gian sống đang khiến một bộ phận người mua thay đổi cách tiếp cận thị trường bất động sản. Thay vì chỉ ưu tiên vị trí gần trung tâm, nhiều người cân nhắc đồng thời các yếu tố như diện tích sử dụng, chi phí sở hữu, khả năng kết nối giao thông và chất lượng môi trường sống.

Theo khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 được chia sẻ tại triển lãm Bất động sản Giá trị thực, có tới 69% người được hỏi tại TP.HCM sẵn sàng dịch chuyển về các khu vực vùng ven hoặc đô thị mới để sở hữu không gian sống rộng rãi hơn; trong khi 72% ưu tiên các khu vực có hạ tầng phát triển và khả năng kết nối thuận tiện. Các số liệu cho thấy xu hướng tìm kiếm nhà ở đang được mở rộng về phạm vi địa lý và tiêu chí lựa chọn ưu tiên ngày càng gắn với bài toán cân bằng giữa khả năng chi trả, nhu cầu sinh hoạt và kế hoạch sống lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Khu đô thị Bắc Sài Gòn được định vị như một lựa chọn an cư phù hợp cho cộng đồng chuyên gia, người lao động chất lượng cao và các gia đình trẻ đang tìm kiếm không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích, đồng thời đón đầu tiềm năng tăng trưởng dài hạn của khu vực.

Phố An Cư trong hệ sinh thái đô thị tích hợp Bắc Sài Gòn

Khu đô thị Bắc Sài Gòn sở hữu quỹ đất lớn khoảng 41,9 ha, gồm 6 phân khu chức năng cùng hệ thống hơn 39 tiện ích nội khu. Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn góp phần hình thành môi trường sống đa thế hệ, nơi cư dân có thể học tập, làm việc, vui chơi và tận hưởng các dịch vụ ngay trong nội khu.

Hệ thống tiện ích được định hướng phát triển trong tổng thể Khu đô thị Bắc Sài Gòn, góp phần hình thành môi trường sinh hoạt cho cộng đồng cư dân.

Trong tổng thể đó, Phố An Cư được phát triển như dòng sản phẩm nhà phố phục vụ nhu cầu ở thực, hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp và trung tâm sản xuất lân cận. Việc đưa nhà mẫu vào vận hành không chỉ giúp khách hàng có góc nhìn trực quan về sản phẩm mà còn góp phần kết nối trải nghiệm không gian sống với bức tranh phát triển toàn diện của khu đô thị trong tương lai.

Lợi thế kết nối trong khu vực phát triển công nghiệp phía Bắc TP.HCM

Tọa lạc trên trục ĐT741, Khu đô thị Bắc Sài Gòn nằm trong khu vực đang trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế năng động phía Bắc TP.HCM. Dự án kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP I, VSIP II, Tân Bình và Tân Lập, nơi tập trung đông đảo chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao.

Đồng thời, tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở rộng kết nối giữa TP.HCM với Bình Phước và khu vực Tây Nguyên. Song song đó, Vành đai 3 và Vành đai 4 được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và nguồn nhân lực, góp phần tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc TP.HCM.

Nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, Khu đô thị Bắc Sài Gòn kết nối thuận tiện với các khu vực kinh tế lân cận.

(Nguồn: Phương Trường An Group)