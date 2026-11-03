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Sau 3 trận, CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 - suất cuối cùng vào vòng 16 đội đúng 1 điểm. Nếu vượt qua Kyoto Sanga, đội bóng ngành công an có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành CLB Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.
Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3, CAHN đang rất tự tin. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu có điểm.
Bên kia chiến tuyến, Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu tại J-League. Đại diện Nhật Bản thất bại 0-1 trước Daejeon Hana Citizen trong trận ra quân, nhưng sau đó lần lượt đánh bại Ratchaburi và Newcastle Jets. Với 6 điểm, Kyoto Sanga hiện đứng thứ 6 trên BXH khu vực phía Đông, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với CAHN.
Trên sân nhà, CAHN thi đấu rất tự tin, kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút của đội bóng ngành Công an quá vô duyên, nên không một lần ghi được bàn thắng, đành chấp nhận trận hòa 0-0.
90+4
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
86'
Thủ thành Nguyễn Filip có 2 tình huống đấm bóng liên tiếp giải nguy cho CAHN. Sau đó một cầu thủ đội khách có pha đánh đầu đi vọt xà ngang.
82'
Sau khi vào sân, Đình Bắc chưa có tình huống đáng chú ý nào. Hai đội đang chơi với tốc độ chậm những phút vừa qua.
71'
Frans Putros gặp chấn thương và phải rời sân. Cầu thủ vào sân thay cho Putros là Ngọc Tín.
67'
HLV Polking tung Đình Bắc, Văn Toản và Thành Long vào sân.
62'
Kyoto Sanga đẩy cao đội hình chơi tấn công, nhưng đội khách chưa tạo ra được những tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Nguyễn Filip.
52'
Leo Artur có khoảng trống, anh tung ra cú dứt điểm sệt đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách.
50'
HLV Polking vẫn chưa có sự thay đổi người nào kể từ đầu trận đấu.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+2
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
45'
Leo Artur đối mặt với thủ môn đội khách nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ độ hiểm hóc.
40'
Leo Artur đi bóng vượt qua 2 cầu thủ Kyoto Sanga trong vòng cấm, nhưng anh lại xử lý chậm để trung vệ đội khách phá bóng thành công.
31'
Adou Minh chuyền bóng cho Alan dứt điểm ở góc hẹp, bóng vọt xà khung thành đối phương. CAHN tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa thể mở tỷ số.
22'
Leo Artur bứt đi nhanh đối mặt thủ môn, nhưng anh lại dứt điểm không thành bàn.
16'
Leo Artur tung đường chọc khe tinh tế để Perea thoát xuống trước khi tung cú dứt điểm căng, nhưng lại không thể đánh bại thủ môn Hedhe Da Silva.
13'
Fran Putros dứt điểm trong vòng cấm Kyoto Sanga, nhưng cú sút của cầu thủ này bị trung vệ đối phương cản phá ngay trước khung thành thủ môn Hedhe Da Silva.
12'
Dù gặp đối thủ mạnh nhưng CAHN đang chơi rất tự tin, thậm chí ép sân đối thủ trong những phút vừa qua.
5'
Văn Hậu có tình huống phất bóng dài lên phía trên, Brayan Perea câu bóng qua thủ môn đội bạn nhưng không đi vào lưới trống.
3'
Trong những phút đầu, Kyoto Sanga chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing gây áp lực với CAHN.
19h15
Trận đấu bắt đầu. Kyoto Sanga là đội giao bóng trước.
19h10
Hai đội bước ra sân làm các thủ tục chuẩn bị cho trận đấu.
18h20
Sau 3 trận, CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 - suất cuối cùng vào vòng 16 đội đúng 1 điểm. Nếu vượt qua Kyoto Sanga, đội bóng ngành công an có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành CLB Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây là động lực rất lớn với Đình Bắc và các đồng đội.
18h15
Trận thắng trước Shanghai Port không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp đại diện Việt Nam chứng tỏ khả năng cạnh tranh trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Chiến thắng của CAHN cũng khiến các đối thủ nhìn đại diện V-League bằng con mắt khác.
18h10
Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3, CLB CAHN đang đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out Cúp C1 châu Á 22026/27, một khi đánh bại Kyoto Sanga tại Hàng Đẫy, tối 3/11.
18h05
Đội hình xuất phát của CAHN:
18h00
Danh sách thi đấu 2 đội: