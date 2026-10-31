Đội hình ra sân
Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Neto, Palmer, Estevao, Rogers.
MU: Lammens, Yoro, Maguire, Martinez, Dalot, Baleba, Andrey Santos, Fernandes, Amad, Cunha, Mbeumo.
Bàn thắng: Rogers 50', Cole Palmer 64' (pen)
Thẻ đỏ: Lisandro Martinez 63'
Kết thúc
90'+2
Sau tình huống phạt góc, Mbeumo bắt volley sấm sét bằng chân trái, bóng dội xà ngang khung thành Chelsea bật ra.
90'
Hiệp hai có đến 10 phút bù giờ.
85'
Estevao dứt điểm căng bằng chân trái ngoài vòng cấm buộc Lammens phải trổ tài cứu thua.
81'
Chơi hơn người, Chelsea vẫn tấn công mạnh mẽ trong những phút cuối, với sự nổi bật của Cole Palmer.
71'
Estevao băng xuống tung cú đá căng phá lưới MU. Mặc dù vậy, VAR xác định cầu thủ người Brazil trước đó đã rơi vào thế việt vị.
64'
Bàn thắng (2-0, Cole Palmer): Từ khoảng cách 11m, Cole Palmer dễ dàng nhân đôi cách biệt cho MU.
61'
Lisandro Martinez thúc cùi trỏ vào mặt Fofana trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ truất quyền thi đấu Lisandro và cho Chelsea hưởng quả phạt đền.
56'
Carlos Baleba rời sân nhường chỗ cho Mainoo.
50'
Bàn thắng (1-0, Morgan Rogers): Sau tình huống để mất bóng ở giữa sân của Mbeumo, Rogers dốc xộc thẳng vòng cấm địa xuyên phá hàng phòng ngự MU rồi bấm bóng qua người Lammens mở tỷ số.
Kết thúc hiệp 1
43'
Amad Diallo thêm một lần nữa vượt qua Fofana để đứng trước cơ hội ngon ăn. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng khi đối mặt thủ môn lại đi qua xà.
41'
Bắt nguồn từ pha phạt góc, Fofana đánh đầu bật người Caicedo, bóng dội cột dọc bật ra.
38'
MU đang tấn công mãnh liệt. Amad xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng chân trái nhưng Fofana kịp phá giải nguy.
34'
Matheus Cunha đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea nhưng VAR vào cuộc xác nhận tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị.
31'
MU đang chơi tốt với những thời cơ liên tiếp của Amad Diallo. Mặc dù vậy, Penders đang thi đấu xuất sắc trong khung gỗ.
25'
Bruno Fernandes căng ngang khá hay. Tiếc rằng, Mbeumo lại vào chậm một nhịp.
19'
MU phản công thần tốc. Mbeumo tung đường chuyền chính xác cho Bruno Fernandes đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cú đá của đội trưởng MU lại bay lên... khán đài.
15'
Neto tung cú đá chân trái buộc Lammens phải đẩy ra. Estevao đá bồi tung lưới MU nhưng tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị.
9'
MU đáp trả ngay tức thì với cú đặt lòng chân trái ngoài vòng cấm đi sạt cột gang tấc.
8'
Estevao rẽ vào từ cánh phải rồi dứt điểm sấm sét, bóng đi ra ngoài khung thành.
3'
Các cầu thủ MU rất chịu khó pressing từ đầu, khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
18h35
18h30
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Reece James, Pedro, Emiliano Martinez, Jamie Gittens và Lacroix chấn thương.
MU: Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo và Rashford còn bỏ ngỏ.