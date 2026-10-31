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Rogers ăn mừng cùng Estevao - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Neto, Palmer, Estevao, Rogers.

MU: Lammens, Yoro, Maguire, Martinez, Dalot, Baleba, Andrey Santos, Fernandes, Amad, Cunha, Mbeumo.

Bàn thắng: Rogers 50', Cole Palmer 64' (pen)

Thẻ đỏ: Lisandro Martinez 63'

31/10/2026 | 21:35

Kết thúc

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Chelsea thắng nhờ những khoảnh khắc bùng nổ ở hiệp hai - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 21:21

90'+2

Sau tình huống phạt góc, Mbeumo bắt volley sấm sét bằng chân trái, bóng dội xà ngang khung thành Chelsea bật ra.

Thu gọn
31/10/2026 | 21:20

90'

Hiệp hai có đến 10 phút bù giờ.

Thu gọn
31/10/2026 | 21:15

85'

Estevao dứt điểm căng bằng chân trái ngoài vòng cấm buộc Lammens phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
31/10/2026 | 21:12

81'

Chơi hơn người, Chelsea vẫn tấn công mạnh mẽ trong những phút cuối, với sự nổi bật của Cole Palmer.

Thu gọn
31/10/2026 | 21:02

71'

Estevao băng xuống tung cú đá căng phá lưới MU. Mặc dù vậy, VAR xác định cầu thủ người Brazil trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
31/10/2026 | 20:54

64'

Bàn thắng (2-0, Cole Palmer): Từ khoảng cách 11m, Cole Palmer dễ dàng nhân đôi cách biệt cho MU.

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Cole Palmer lập công trên chấm penalty - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 20:51

61'

Lisandro Martinez thúc cùi trỏ vào mặt Fofana trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ truất quyền thi đấu Lisandro và cho Chelsea hưởng quả phạt đền.

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Lisandro Martinez bị đuổi khỏi sân - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 20:48

56'

Carlos Baleba rời sân nhường chỗ cho Mainoo.

Thu gọn
31/10/2026 | 20:39

50'

Bàn thắng (1-0, Morgan Rogers): Sau tình huống để mất bóng ở giữa sân của Mbeumo, Rogers dốc xộc thẳng vòng cấm địa xuyên phá hàng phòng ngự MU rồi bấm bóng qua người Lammens mở tỷ số.

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Rogers khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 20:26

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-0 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
31/10/2026 | 20:18

43'

Amad Diallo thêm một lần nữa vượt qua Fofana để đứng trước cơ hội ngon ăn. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng khi đối mặt thủ môn lại đi qua xà.

Thu gọn
31/10/2026 | 20:18

41'

Bắt nguồn từ pha phạt góc, Fofana đánh đầu bật người Caicedo, bóng dội cột dọc bật ra.

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Cơ hội của Caicedo - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 20:10

38'

MU đang tấn công mãnh liệt. Amad xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng chân trái nhưng Fofana kịp phá giải nguy.

Thu gọn
31/10/2026 | 20:06

34'

Matheus Cunha đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea nhưng VAR vào cuộc xác nhận tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
31/10/2026 | 20:04

31'

MU đang chơi tốt với những thời cơ liên tiếp của Amad Diallo. Mặc dù vậy, Penders đang thi đấu xuất sắc trong khung gỗ.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:56

25'

Bruno Fernandes căng ngang khá hay. Tiếc rằng, Mbeumo lại vào chậm một nhịp.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:50

19'

MU phản công thần tốc. Mbeumo tung đường chuyền chính xác cho Bruno Fernandes đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cú đá của đội trưởng MU lại bay lên... khán đài.

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Bruno Fernandes bỏ lỡ vô duyên - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 19:46

15'

Neto tung cú đá chân trái buộc Lammens phải đẩy ra. Estevao đá bồi tung lưới MU nhưng tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:40

9'

MU đáp trả ngay tức thì với cú đặt lòng chân trái ngoài vòng cấm đi sạt cột gang tấc.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:39

8'

Estevao rẽ vào từ cánh phải rồi dứt điểm sấm sét, bóng đi ra ngoài khung thành.

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Estevao kết thúc sở trường - Ảnh: Premier League
Thu gọn
31/10/2026 | 19:34

3'

Các cầu thủ MU rất chịu khó pressing từ đầu, khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:28

19h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
31/10/2026 | 18:45

18h35

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Cầu thủ MU đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
31/10/2026 | 18:40

18h30

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Đội hình ra sân Chelsea vs MU
Thu gọn
31/10/2026 | 03:40

17h30

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Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
31/10/2026 | 03:39

17h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Reece James, Pedro, Emiliano Martinez, Jamie Gittens và Lacroix chấn thương.

MU: Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo và Rashford còn bỏ ngỏ.

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Cuộc đấu đáng chờ đợi nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh - Ảnh: Tod
Thu gọn