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Haaland khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Koumas, Wirtz, Munoz; Barcola.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland.

Bàn thắng: Haaland 65', Doku 68', Cherki 78'

Thẻ đỏ: Gravenberch 62'

Kết quả
Vòng 6
10/10/2026 18:30:00 Arsenal 2 - 1 Leeds
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa 2 - 2 Brentford
10/10/2026 21:00:00 Chelsea 5 - 1 Bournemouth
10/10/2026 21:00:00 Ipswich 2 - 1 Fulham
10/10/2026 21:00:00 Sunderland 0 - 2 Brighton
10/10/2026 23:30:00 Manchester United 1 - 1 Tottenham
11/10/2026 20:00:00 Crystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest
11/10/2026 20:00:00 Hull City 2 - 2 Everton
11/10/2026 22:30:00 Liverpool 0 - 3 Manchester City
12/10/2026 | 00:28

Kết thúc

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Man City tận dụng triệt để ưu thế hơn người để giành chiến thắng 3-0 - Ảnh: P.L
Thu gọn
12/10/2026 | 00:15

85'

Liverpool được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng, Mac Allister bước lên cứa lòng chân phải chưa đủ độ khó để khuất phục Donnarumma.

Thu gọn
12/10/2026 | 00:07

78'

Bàn thắng (3-0, Cherki): Man City phối hợp cực hay trong vòng cấm chủ nhà. Cherki thoát xuống dùng động tác giả loại bỏ Frimpong rồi kết thúc chân phải nâng tỷ số lên 3-0.

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Cherki dễ dàng xé lưới Alisson - Ảnh: P.L
Thu gọn
12/10/2026 | 00:02

74'

Man City đang thi đấu cực kỳ hưng phấn. Gvardiol đá nối chân trái bóng bay qua xà.

Thu gọn
11/10/2026 | 23:57

68'

Bàn thắng (2-0, Jeremy Doku): Tiền vệ người Bỉ đột phá sở trường bên cánh rồi rẽ vào trung lộ cứa lòng tuyệt đỉnh ghi bàn thứ 2 cho Man City.

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Doku ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 23:53

65'

Bàn thắng (0-1, Haaland): Sau pha solo rồi dứt điểm bóng bật ra của Doku, Haaland chớp thời cơ nhanh sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số.

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Haaland ăn mừng bàn thắng - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 23:52

62'

Thẻ đỏ (Ryan Gravenberch): Tiền vệ người Hà Lan phạm lỗi với Doku nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ rời sân sớm.

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Gravenberch bị truất quyền thi đấu - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 23:48

60'

Đồng đội trao cơ hội tốt cho Haaland băng xuống sút chân phải, bóng từ từ lăn ra ngoài khá đáng tiếc.

Thu gọn
11/10/2026 | 23:43

54'

Liverpool đang tấn công ấn tượng. Florian Writz nhận bóng đầu vòng cấm rồi quăng chân sút ngay, bóng bay ra ngoài.

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Donnarumma liên tục cứu thua - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 23:38

48'

Hết Koumas đến Gravenberch nã đại bác sấm sét buộc Donnarumma phải bay người cứu thua.

Thu gọn
11/10/2026 | 23:18

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
Thu gọn
11/10/2026 | 23:09

37'

Cherki xử lý ngẫu hứng bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành.

Thu gọn
11/10/2026 | 23:02

29'

Victor Munoz vừa có pha xử lý táo bạo trong vòng cấm nhưng cú đá lại đi ra mép lưới sau.

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Cú dứt điểm của Koumas - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 22:49

18'

Cherki dẫn bóng phản công nhanh cho Man City. Tiếc rằng, pha phối hợp cuối cùng với Enzo Fernandez lại không thành công.

Thu gọn
11/10/2026 | 22:43

11'

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Liverpool đang thi đấu tương đối chủ động, với khả năng pressing ấn tượng.

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Pha đi bóng của Barcola - Ảnh: Premier League
Thu gọn
11/10/2026 | 22:38

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm tạo nên thế trận hấp dẫn.

Thu gọn
11/10/2026 | 22:34

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
11/10/2026 | 21:31

21h30

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Dàn sao Liverpool đến sân - Ảnh: LFC
Thu gọn
11/10/2026 | 21:28

21h

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Đội hình ra sân Liverpool vs Man City
Thu gọn
11/10/2026 | 12:39

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Chiesa, Ekitike, Gakpo và Isak chấn thương.

Man City: Foden bị treo giò. Semenyo và Haaland bị đau nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân.

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Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: SunSport
Thu gọn