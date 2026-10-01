Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Koumas, Wirtz, Munoz; Barcola.
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland.
Bàn thắng: Haaland 65', Doku 68', Cherki 78'
Thẻ đỏ: Gravenberch 62'
|Kết quả
|Vòng 6
|10/10/2026 18:30:00
|Arsenal 2 - 1 Leeds
|10/10/2026 21:00:00
|Aston Villa 2 - 2 Brentford
|10/10/2026 21:00:00
|Chelsea 5 - 1 Bournemouth
|10/10/2026 21:00:00
|Ipswich 2 - 1 Fulham
|10/10/2026 21:00:00
|Sunderland 0 - 2 Brighton
|10/10/2026 23:30:00
|Manchester United 1 - 1 Tottenham
|11/10/2026 20:00:00
|Crystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest
|11/10/2026 20:00:00
|Hull City 2 - 2 Everton
|11/10/2026 22:30:00
|Liverpool 0 - 3 Manchester City
Kết thúc
85'
Liverpool được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng, Mac Allister bước lên cứa lòng chân phải chưa đủ độ khó để khuất phục Donnarumma.
78'
Bàn thắng (3-0, Cherki): Man City phối hợp cực hay trong vòng cấm chủ nhà. Cherki thoát xuống dùng động tác giả loại bỏ Frimpong rồi kết thúc chân phải nâng tỷ số lên 3-0.
74'
Man City đang thi đấu cực kỳ hưng phấn. Gvardiol đá nối chân trái bóng bay qua xà.
68'
Bàn thắng (2-0, Jeremy Doku): Tiền vệ người Bỉ đột phá sở trường bên cánh rồi rẽ vào trung lộ cứa lòng tuyệt đỉnh ghi bàn thứ 2 cho Man City.
65'
Bàn thắng (0-1, Haaland): Sau pha solo rồi dứt điểm bóng bật ra của Doku, Haaland chớp thời cơ nhanh sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số.
62'
Thẻ đỏ (Ryan Gravenberch): Tiền vệ người Hà Lan phạm lỗi với Doku nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ rời sân sớm.
60'
Đồng đội trao cơ hội tốt cho Haaland băng xuống sút chân phải, bóng từ từ lăn ra ngoài khá đáng tiếc.
54'
Liverpool đang tấn công ấn tượng. Florian Writz nhận bóng đầu vòng cấm rồi quăng chân sút ngay, bóng bay ra ngoài.
48'
Hết Koumas đến Gravenberch nã đại bác sấm sét buộc Donnarumma phải bay người cứu thua.
Kết thúc hiệp 1
37'
Cherki xử lý ngẫu hứng bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành.
29'
Victor Munoz vừa có pha xử lý táo bạo trong vòng cấm nhưng cú đá lại đi ra mép lưới sau.
18'
Cherki dẫn bóng phản công nhanh cho Man City. Tiếc rằng, pha phối hợp cuối cùng với Enzo Fernandez lại không thành công.
11'
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Liverpool đang thi đấu tương đối chủ động, với khả năng pressing ấn tượng.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm tạo nên thế trận hấp dẫn.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
21h
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Chiesa, Ekitike, Gakpo và Isak chấn thương.
Man City: Foden bị treo giò. Semenyo và Haaland bị đau nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân.