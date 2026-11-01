Đội hình ra sân
Nottingham Forest: Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Munoz, McAtee, Schlager, Jair Cunha, Yates, Gibbs-White, Delap.
Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.
Bàn thắng: Jair Cunha 6', Delap 18', 73' - Cherki 52'
|Kết quả
|Vòng 10
|07/11/2026 03:00:00
|Everton 3 - 1 Coventry
|07/11/2026 19:30:00
|Leeds 1 - 0 Tottenham
|07/11/2026 22:00:00
|Fulham 1 - 1 Newcastle
|07/11/2026 22:00:00
|Arsenal 1 - 0 Hull City
|08/11/2026 00:30:00
|Nottingham Forest 3 - 1 Manchester City
Kết thúc
80'
Sau bàn thua thứ 3, sức tấn công của Man City giảm đi rõ rệt, dù có sự xuất hiện của Foden ở trên sân.
73'
Bàn thắng (3-1, Liam Delap): Nottingham Forest phản công chớp nhoáng. Gibbs-White dẫn bóng ở trung lộ rồi chuyền xuống cho Liam Delap tung cú đá cực căng bằng chân trái, bóng dội mép trong cột dọc bay vào lưới Donnarumma.
67'
Sau tình huống Murillo cướp bóng từ chân Enzo, Yates tung cú đá bên ngoài vòng cấm, bóng lao qua xà ngang Man City.
57'
Cơ hội gỡ hòa đến với Haaland nhưng cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng bay ra ngoài đáng tiếc.
52'
Bàn thắng (2-1, Cherki): Doku đột phá bên cánh trái rồi trả ngược tạo điều kiện cho Cherki lao lên tuyến hai volley sấm sét tung nóc lưới Forest.
Kết thúc hiệp 1
39'
Man City đang tấn công bế tắc, trong bối cảnh Forest thi đấu quá hợp lý trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
31'
Sau hơn nửa giờ bóng lăn, Haaland mới có pha dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, tình huống quăng chân trái chưa thể gây khó cho thủ môn Sels.
24'
Doku tạt vào từ cánh trái cho Enzo Fernandez bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng qua xà.
18'
Bàn thắng (2-0, Liam Delap): Nottingham Forest phản công thần tốc. Liam Delap dẫn bóng vào vòng cấm rồi tung cú đá sấm sét tung lưới Donnarumma.
13'
Đội chủ nhà đang dàn thế trận phòng ngự phản công khá lợi hại. Bên kia chiến tuyến, Haaland đang tỏ ra lạc lõng ở phía trên.
6'
Bàn thắng (1-0, Jair Cunha): Cướp được bóng từ Gvardiol bên phần sân Man City, Jair Cunha dẫn vào vòng cấm rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái mở tỷ số cho Forest.
4'
Sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng chiếm quyền chủ động, đẩy đội chủ nhà vào thế phải chơi phòng ngự co cụm.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
0h
22h
Thông tin lực lượng
Nottingham Forest: Vắng Nicolo Savona.
Man City: Semenyo chấn thương.