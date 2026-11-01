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Liam Delap gieo sầu cho Man City - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Nottingham Forest: Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Munoz, McAtee, Schlager, Jair Cunha, Yates, Gibbs-White, Delap.

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Jair Cunha 6', Delap 18', 73' - Cherki 52'

Kết quả
Vòng 10
07/11/2026 03:00:00 Everton 3 - 1 Coventry
07/11/2026 19:30:00 Leeds 1 - 0 Tottenham
07/11/2026 22:00:00 Fulham 1 - 1 Newcastle
07/11/2026 22:00:00 Arsenal 1 - 0 Hull City
08/11/2026 00:30:00 Nottingham Forest 3 - 1 Manchester City
08/11/2026 | 02:42

Kết thúc

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Nottingham Forest khiến Man City bẽ bàng - Ảnh: 433
Thu gọn
08/11/2026 | 02:37

80'

Sau bàn thua thứ 3, sức tấn công của Man City giảm đi rõ rệt, dù có sự xuất hiện của Foden ở trên sân.

Thu gọn
08/11/2026 | 02:04

73'

Bàn thắng (3-1, Liam Delap): Nottingham Forest phản công chớp nhoáng. Gibbs-White dẫn bóng ở trung lộ rồi chuyền xuống cho Liam Delap tung cú đá cực căng bằng chân trái, bóng dội mép trong cột dọc bay vào lưới Donnarumma.

Thu gọn
08/11/2026 | 01:57

67'

Sau tình huống Murillo cướp bóng từ chân Enzo, Yates tung cú đá bên ngoài vòng cấm, bóng lao qua xà ngang Man City.

Thu gọn
08/11/2026 | 01:47

57'

Cơ hội gỡ hòa đến với Haaland nhưng cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng bay ra ngoài đáng tiếc.

Thu gọn
08/11/2026 | 01:43

52'

Bàn thắng (2-1, Cherki): Doku đột phá bên cánh trái rồi trả ngược tạo điều kiện cho Cherki lao lên tuyến hai volley sấm sét tung nóc lưới Forest.

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Cherki thắp lên hy vọng cho Man City - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 01:23

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Nottingham Forest - Ảnh: NFFC
Thu gọn
08/11/2026 | 01:13

39'

Man City đang tấn công bế tắc, trong bối cảnh Forest thi đấu quá hợp lý trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Thu gọn
08/11/2026 | 01:04

31'

Sau hơn nửa giờ bóng lăn, Haaland mới có pha dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, tình huống quăng chân trái chưa thể gây khó cho thủ môn Sels.

Thu gọn
08/11/2026 | 00:56

24'

Doku tạt vào từ cánh trái cho Enzo Fernandez bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng qua xà.

Thu gọn
08/11/2026 | 00:53

18'

Bàn thắng (2-0, Liam Delap): Nottingham Forest phản công thần tốc. Liam Delap dẫn bóng vào vòng cấm rồi tung cú đá sấm sét tung lưới Donnarumma.

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Delap dứt điểm ghi bàn - Ảnh: P.L
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Thu gọn
08/11/2026 | 00:47

13'

Đội chủ nhà đang dàn thế trận phòng ngự phản công khá lợi hại. Bên kia chiến tuyến, Haaland đang tỏ ra lạc lõng ở phía trên.

Thu gọn
08/11/2026 | 00:39

6'

Bàn thắng (1-0, Jair Cunha): Cướp được bóng từ Gvardiol bên phần sân Man City, Jair Cunha dẫn vào vòng cấm rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái mở tỷ số cho Forest.

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Jair Cunha ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 00:35

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng chiếm quyền chủ động, đẩy đội chủ nhà vào thế phải chơi phòng ngự co cụm.

Thu gọn
08/11/2026 | 00:31

0h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
08/11/2026 | 00:16

0h

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Đội hình ra sân Nottingham Forest vs Man City
Thu gọn
07/11/2026 | 02:17

22h

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Vắng Nicolo Savona.

Man City: Semenyo chấn thương.

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Man City quyết tâm giành 3 điểm sân khách - Ảnh: PA
Thu gọn