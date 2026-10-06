Dù ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, Italia vẫn xuất sắc vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League.
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Đội tuyển Pháp hòa Italia 1-1 ở Nations League, trong ngày Zinedine Zidane trở lại “ngôi đền” Stade de France trên cương vị HLV trưởng.
Pháp tưởng như sẽ có chiến thắng trước Italia khi Olise mở tỷ số trong hiệp hai. Tuy nhiên, Bastoni cùng hàng thủ kiên cường giúp đội khách giành lại 1 điểm tại Stade de France.
Nhận định bóng đá Pháp vs Italia: Bóng đá châu Âu sôi động khi tuyển Pháp tiếp đói thủ nhiều duyên nợ Italia ở Nations League.