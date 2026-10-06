editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (2).jpg
Pháp nhập cuộc đầy quyết tâm
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (5).jpg
Diouf có cơ hội đá chính cho Les Bleus
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (3).jpg
Bất ngờ xảy ra ở phút 35, khi Lukebakio lẻn xuống kết thúc chân trái mở tỷ số cho đội khách
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (1).jpg
Bỉ dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (4).jpg
Pha tranh chấp giữa Lukaku và Yoro
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel.jpg
Sang hiệp hai, Pháp gia tăng áp lực mạnh mẽ
HT5MiVnXQAAsItU.jpg
Nhưng phải đến phút 77, Doue mới gỡ hòa nhờ cú sút chân trái hiểm hóc
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (8).jpg
Tiếp đó, Cherki đá nối cận thành nâng tỷ số lên 2-1
editorial_uefa_com fbl eur nations fra bel (7).jpg
Ít phút cuối trận là sân khấu của Michael Olise
1eeeeeeeeeeeeeeed.jpg
Ngôi sao của Bayern Munich hai lần xé lưới tuyển Bỉ
HT5RN54XEAApcYR.jpg
Chiến thắng giòn giã của Pháp
HT5WJTaWwAAAZUS.jpg
Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 6/10

Nguồn ảnh: 433, Uefa, French Team