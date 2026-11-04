Video Seoul ghi bàn mở tỷ số
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Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, đại diện Việt Nam nhập cuộc thận trọng và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Khuất Văn Khang thi đấu năng nổ, nhưng Jose Brandao Jr và các đồng đội không thể tận dụng để ghi bàn.
Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, FC Seoul gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Phút 68, Moon Seon Min mở tỷ số trước khi Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt ở phút 79.
Đến phút 90, Lucas phản lưới nhà, và trận đấu khéo lại với chiến thắng 3-0 dành cho chủ nhà FC Seoul. Thể Công Viettel đứng cuối bảng E với một điểm sau bốn trận.
Ghi bàn:
Seoul: Moon Seon-Min (68'), Anderson Oliveira (79'), Lucas Alves (90', phản lưới)
Đội hình thi đấu
FC Seoul: Jong-Beom Baek (26), Soo-Il Park (66), Sang-Min Lee (4), Juan Antonio Ros (37), Jin-Su Kim (22), Hrvoje Babec (6), Seon-Min Moon (27), Do-Yun Hwang (41), Young-Wook Cho (18), Anderson Oliveira (10), Leonardo Ruiz (11)
Thể Công: Caruso Minh Khang, Andre Luiz, Lương Chí Khải, Nata, Văn Nam, Văn Khang, Hoàng Khánh, Paulinho, Lucas Alves, Ribamar, Brandao
90'+5
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-3 của Thể Công Viettel trước DC Seoul. Đại diện Việt Nam thua cả hai lượt trận trước đội tân vô địch K-League với tổng tỷ số 0-8. Thất bại này khiến đội bóng áo lính tiếp tục xếp cuối bảng E AFC Champions League Two 2026/27.
90'
Đường chuyền sâu của cầu thủ FC Seoul, Lucas Alves trong nỗ lực phá bóng vô tình biến thành pha đá phản lưới nhà. CLB Hàn Quốc có bàn thắng thứ ba.
88'
Những phút cuối trận, CLB đến từ Việt Nam nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng danh dự nhưng chưa thành.
85'
Cơ hội hiếm hoi dành cho Thể Công Viettel trong hiệp hai, Paulinho tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm nhưng tiếc rằng thủ môn của FC Seoul cản phá bằng những đầu ngón tay.
79'
Seoul có bàn thắng nhân đôi cách biệt
FC Seoul có pha phối hợp ăn ý bên cánh phải trước khi bóng được treo về phía cột xa. Trung Hiếu chỉ có thể cản phá cú dứt điểm đầu tiên, nhưng anh và thủ môn Minh Khang đành bó tay trước pha đá bồi cận thành của Anderson Oliveira.
68'
Moon Seon-Min mở tỷ số cho Seoul
Xuất phát từ pha chống ném biên thành công của các cầu thủ FC Seoul, Moon Seon-Min băng lên nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Caruso Minh Khang.
66'
CLB Hàn Quốc đang tổ chức ép sân toàn diện, hàng thủ của Thể Công Viettel vì vậy mà phải làm việc hết công suất. Thủ môn Caroso Minh Khang bị đau ở đùi, anh cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
61'
Thể Công Viettel khiến CĐV đội bóng Hàn Quốc thót tim với pha xâm nhập vòng cấm của Ribamar, tiếc rằng nỗ lực của anh chỉ đem về quả phạt góc.
55'
Thủ môn Việt kiều cản phá xuất sắc
Anderson Oliveira bên phía Seoul tung cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Việt kiều Caroso Minh Khang trong trận đấu chính cho Thể Công đã bay người cứu thua bằng những đầu ngón tay.
51'
Từ tình huống cố định bên cánh trái của FC Seoul, bóng được treo vào vòng cấm của Thể Công để Cho Young-Wook đánh đầu đưa bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành đội khách.
46'
Trước khi hiệp hai trận đấu bắt đầu, chủ nhà FC Seoul thay liền hai cầu thủ nhằm tăng cường hỏa lực cho hàng công.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Cách đây một tuần tại Hàng Đẫy, CLB đến từ V-League để thua 4 bàn ngay trong hiệp một, do đó việc cầm hòa tân vô địch K-League trong 45 phút đầu tiên được xem là bất ngờ của đại diện Việt Nam.
42'
Càng về cuối hiệp một các cầu thủ FC Seoul gia tăng sức ép, Hrvoje Babe vừa có pha sút xa uy lực nhưng không trúng đích.
31'
Thêm một pha dâng cao nữa của Văn Khang bên cánh trái, lần này cầu thủ chạy cánh của Thể Công quyết định dứt điểm nhắm đến góc gần nhưng trái bóng đi chệch khung thành FC Seoul.
23'
Khuất Văn Khang xuống biên trái, anh căng ngang khó chịu khiến hậu vệ FC Seoul mắc lỗi. Brandao chớp cơ hội dứt điểm cận thành nhưng thủ môn chủ nhà kịp thời cản phá chịu phạt góc.
15'
Đội tân vô địch K.League đang kiểm soát thế trận và duy trì sức ép. Tuy nhiên, không giống như lượt đi, các cầu thủ Thể Công Viettel hôm nay thi đấu kín kẽ và quyết tâm hơn.
7'
Sau ít phút bị ép sân, Thể Công Viettel có liên tiếp hai pha đáp trả, Andre Luiz từ tuyến hai băng lên sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.
5'
Sức mạnh vượt trội cùng lợi thế sân nhà, các cầu thủ FC Seoul lập tức triển khai lối chơi tấn công rực lửa như ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy cách đây ít ngày.
17h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h40
Thể Công làm khách trước Seoul lúc 17h ngày 4/11, tại lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27, trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng.
Đội bóng áo lính vừa thua Nam Định 1-3, rơi xuống vị trí thứ 12 V.League với 4 điểm. Tại đấu trường châu Á, Thể Công mới giành một điểm sau ba trận, đặc biệt là thất bại 0-5 trước Seoul trên sân Hàng Đẫy.
Chuỗi kết quả thất vọng khiến HLV Velizar Popov mất ghế, nhường vị trí cho Almeida Silva. Trong khi đó, Seoul đã vô địch K-League 1 và quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.
16h35
Các cầu thủ hai CLB đang khởi động trước trận đấu.