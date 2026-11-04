Video Seoul ghi bàn mở tỷ số

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Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, đại diện Việt Nam nhập cuộc thận trọng và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Khuất Văn Khang thi đấu năng nổ, nhưng Jose Brandao Jr và các đồng đội không thể tận dụng để ghi bàn.

Thể Công Viettel (áo trắng) chơi hay trong hiệp một nhưng không thể cầm cự trong hiệp hai - Ảnh: Dương Đệ

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, FC Seoul gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Phút 68, Moon Seon Min mở tỷ số trước khi Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt ở phút 79.

Đến phút 90, Lucas phản lưới nhà, và trận đấu khéo lại với chiến thắng 3-0 dành cho chủ nhà FC Seoul. Thể Công Viettel đứng cuối bảng E với một điểm sau bốn trận.

Ghi bàn:

Seoul: Moon Seon-Min (68'), Anderson Oliveira (79'), Lucas Alves (90', phản lưới)

Đội hình thi đấu

FC Seoul: Jong-Beom Baek (26), Soo-Il Park (66), Sang-Min Lee (4), Juan Antonio Ros (37), Jin-Su Kim (22), Hrvoje Babec (6), Seon-Min Moon (27), Do-Yun Hwang (41), Young-Wook Cho (18), Anderson Oliveira (10), Leonardo Ruiz (11)

Thể Công: Caruso Minh Khang, Andre Luiz, Lương Chí Khải, Nata, Văn Nam, Văn Khang, Hoàng Khánh, Paulinho, Lucas Alves, Ribamar, Brandao