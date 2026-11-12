Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Bắc

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần bảo quản vé nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc sửa chữa. Vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng và có thông tin phù hợp với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.

Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé không còn giá trị nhận giải.

Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền. Đối với giải thưởng lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để được kiểm tra và hướng dẫn làm thủ tục.

Khi lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo vé trúng thưởng và giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp không thể trực tiếp nhận giải vì nguyên nhân khách quan, người trúng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc

Giải Nhất: Trùng 5 số cuối với vé giải Nhất, có 15 giải x 10 triệu đồng

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối với 1 trong 2 vé giải Nhì, có 30 giải x 5 triệu đồng

Giải Ba: Trùng 5 số cuối với 1 trong 6 vé giải Ba, có 90 giải x 1 triệu đồng

Giải Tư: Trùng 4 số cuối với 1 trong 4 vé giải Tư, có 600 giải x 400 nghìn đồng

Giải Năm: Trùng 4 số cuối với 1 trong 6 vé giải Năm, có 900 giải x 200 nghìn đồng

Giải Sáu: Trùng 3 số cuối 1 trong 3 vé giải Sáu, có 4.500 giải x 100 nghìn đồng

Giải Bảy: Trùng 2 số cuối 1 trong 4 vé giải Bảy, có 60.000 giải x 40 nghìn đồng

Khuyến khích: Sai 1 số (ngoại trừ giải phụ Đặc biệt), có 15.000 giải x 40 nghìn đồng

Đặc biệt: Trùng 5 số cuối, có 3 giải x 1 tỷ đồng (+ 50 triệu nếu ký hiệu trùng)

Phụ Đặc biệt: Trùng 4 số cuối, có 12 giải x 20 triệu đồng