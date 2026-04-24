Chiều 24/4, tại cuộc họp giao ban báo chí TP Hải Phòng, lãnh đạo Sở VHTTDL thành phố đã thông tin về Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2026.

Theo đó, lễ hội có chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng" với ý nghĩa khẳng định Hải Phòng là vùng đất hội tụ, giao thoa và kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của thành phố anh hùng và văn hiến.

Đồng thời là nơi hội tụ các nguồn lực phát triển về công nghiệp, cảng biển, văn hóa và hội nhập quốc tế, thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố sau hợp nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, sáng tạo, hiện đại và hội nhập, đang tỏa sáng trên con đường phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp và cảng biển hiện đại, tăng trưởng quan trọng của miền Bắc và cả nước.

Điểm nổi bật của Lễ hội Hoa phượng đỏ là màn trình diễn pháo hoa.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026 khai mạc 20h ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Hải Phòng tại Bắc sông Cấm với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21h10 đến 21h32 tại khu vực Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Trong dịp này, TP Hải Phòng cũng tổ chức khởi công, khánh thành 15 dự án, công trình trọng điểm.

Ngoài ra còn có hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch diễn ra đến hết tháng 5/2026, cao điểm từ ngày 8/5 đến 14/5 với chuỗi các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch… đặc sắc.

Các hoạt động nổi bật gồm tổ chức không gian văn hoá ẩm thực, nghệ thuật đường phố; Tuần lễ Hoa phượng đỏ “Ngày hội Đất Cảng”; Trưng bày chuyên đề “Hải Phòng dấu ấn lịch sử - Hội tụ và tỏa sáng”; Chương trình nghệ thuật “Thanh âm ngày trở về”; Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026...