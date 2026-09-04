Với hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút của một "thành phố đáng đến", mở ra dư địa lớn cho bất động sản dòng tiền. Ảnh: Ánh Dương.

Đà Nẵng - điểm đến “5 có” của châu lục

Với giới đầu tư, Đà Nẵng có thể được gọi là thành phố “5 có”: có thiên nhiên ưu đãi, có hạ tầng du lịch - dịch vụ đồng bộ, có chiến lược phát triển bài bản, có chuỗi lễ hội - sự kiện quốc tế và có sự đầu tư cực mạnh từ các tập đoàn lớn.

Sự cộng hưởng này là lực đẩy giúp thành phố liên tục bứt tốc về kinh tế du lịch và cả BĐS. Nhưng đây cũng là áp lực buộc điểm đến phải liên tục nâng cấp chính mình để xứng tầm với nền tảng sẵn có.

Chiến lược xúc tiến du lịch quốc tế của Đà Nẵng đang mở rộng đồng thời trên nhiều thị trường trọng điểm. Tại Trung Quốc, thành phố bắt tay nền tảng Xiaohongshu nhằm tiếp cận nhóm khách nghỉ dưỡng chi tiêu cao. Với Nhật Bản, sau chương trình xúc tiến tại Tokyo, Đà Nẵng tiếp tục góp mặt tại Triển lãm Tabihaku Umeda (Osaka), kết nối hàng nghìn đối tác lữ hành vùng Kansai. Tại Hàn Quốc, chuỗi hoạt động quảng bá tại Seoul, Daegu, Busan được đẩy mạnh đón đầu mùa cao điểm Chuseok. Song song, hệ sinh thái số Danang FantastiCity liên tục lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến hình ảnh một điểm đến chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Các lễ hội đình đám như DIFF mang về lượng lớn khách du lịch, tạo nguồn cầu khổng lồ cho thị trường căn hộ cho thuê. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng liên tục là bến đỗ của các sự kiện lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), Liên hoan phim châu Á hay giải Pickleball World Cup. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức gần 150 lễ hội, khẳng định vị thế ứng viên sáng giá, cạnh tranh với Bangkok, Seoul, Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc) cho hạng mục “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2026” của World Travel Awards.

Cùng lúc, Đà Nẵng xác lập vị thế ở phân khúc cao cấp như du lịch MICE, golf và du lịch cưới - nhóm khách đòi hỏi lưu trú dài ngày và dịch vụ hạng sang. Theo Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu lượt tìm kiếm du lịch hè 2026 tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu đón gần 93.000 lượt khách MICE trong năm nay, tăng 12% so với 2025. Với lượng khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7% so với cùng kỳ, bức tranh du lịch - dịch vụ khởi sắc tại Đà Nẵng mở ra dư địa khai thác ổn định cho các ngành dịch vụ và cả BĐS dòng tiền.

Tọa độ độc bản ven sông Hàn

Tháp TMDV Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence ven sông Hàn. Ảnh: Sun Property.

Giữa bối cảnh khởi sắc đó, Sun Group giới thiệu Symphony 5 - tòa tháp cuối cùng trên quỹ đất thương mại dịch vụ (TMDV) ven sông Hàn thuộc quần thể Sun Symphony Residence. Dự án ôm trọn tầm nhìn sông Hàn, cầu Rồng và trung tâm thành phố, dễ dàng tiếp cận hầu hết các địa điểm du lịch, vui chơi đặc trưng chỉ trong vòng 15 phút.

Sau khi các tòa S1, S2, S3 được bàn giao và cấp sổ đỏ vào giữa năm 2026, Symphony 5 với hơn 1.200 căn hộ được ví như “nốt nhạc thăng hoa” mới ở Đà Nẵng. Toà tháp vừa kế thừa trọn vẹn các lợi thế về tiện ích của quần thể, sức sống của cộng đồng cư dân đang dần được lấp đầy tại các tòa tháp đã hoàn thiện, vừa “bỏ túi” đầy đủ ưu thế của BĐS dòng tiền và độ khan hiếm của quỹ đất ven sông Hàn.

Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

​Xét về bài toán kinh tế, đa phần giỏ hàng của tòa tháp tập trung vào dòng căn hộ studio và 1 phòng ngủ - loại hình ưu việt về thanh khoản, có vốn đầu tư hợp lý chỉ từ 1,8 tỷ đồng giúp hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và tối ưu hóa hiệu suất cho thuê.

Tầm nhìn “5 trong 1” bao trọn cảng cá Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê và sông Hàn khiến Symphony 5 trở thành lựa chọn ưu tiên của khách thuê. Sức hút này còn cộng hưởng với hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp như: công viên thể thao 10.000m² do EGO thiết kế, công viên ven sông, công viên trung tâm và bến du thuyền, bể bơi vô cực thưởng trọn sông Hàn, phòng gym, spa cao cấp, kids club…

Công viên thể thao rộng 10.000m². Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Thực tế, hiệu quả tạo dòng tiền đều đặn của các căn hộ thuộc quần thể năng động, đa tiện ích ven sông Hàn đã được chứng thực. Điển hình là căn hộ Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence cách đó không xa hiện đạt mức giá thuê 18 triệu đồng/tháng cho căn hộ studio và 42 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ.

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng trưởng, bao gồm cả nhóm chuyên gia lẫn khách chi tiêu cao, hứa hẹn đem đến tiềm năng khai thác lưu trú cũng như đà tăng giá bứt phá cho căn hộ Symphony 5.

(Nguồn: Sun Property)