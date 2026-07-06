Sau loạt showroom mới tại Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội và Đà Lạt vừa được giới thiệu trong 6 tháng đầu năm 2026, BYD tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam bằng việc khai trương Showroom BYD NEG Phú Quốc vào ngày 4/7/2026.

Là trung tâm du lịch với nhu cầu vận tải hành khách lớn, Phú Quốc đang mở ra nhiều cơ hội cho các phương tiện năng lượng mới, đặc biệt ở nhóm xe phục vụ đưa đón sân bay, tour nội đảo và dịch vụ lưu trú. Trong bối cảnh đó, việc showroom BYD NEG Phú Quốc được đưa vào hoạt động được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái xe điện, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp và người dân địa phương.

Vào ngày 4/7/2026, showroom BYD NEG Phú Quốc tại Tổ 7, Khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã khai trương.

Phát biểu tại sự kiện khai trương Showroom BYD NEG Phú Quốc, ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ: “Trong bối cảnh Phú Quốc vừa tiên phong công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh, sự kiện khai trương BYD Phú Quốc hôm nay chính là lời hồi đáp thiết thực nhất của chúng tôi. Với các dòng xe năng lượng mới thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa khí thải và đặc biệt là khả năng vận hành trơn tru, tối ưu hiệu suất, BYD tự hào mang đến một giải pháp di chuyển bền vững. Chúng tôi cam kết sẽ cùng chính quyền và người dân địa phương chung tay xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh, giữ gìn bầu không khí trong lành và vẻ đẹp tuyệt mỹ của đảo ngọc.

Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn của BYD toàn cầu và cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, tôi tin tưởng BYD NEG Phú Quốc sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng tại Phú Quốc, không chỉ trong hoạt động bán hàng mà còn ở dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng lâu dài”.

Ngay từ khi mở cửa, khu vực trưng bày các mẫu xe BYD luôn thu hút đông người tham quan và tìm hiểu. Nhiều khách hàng dành thời gian trải nghiệm sản phẩm, trao đổi với đội ngũ tư vấn về nhu cầu sử dụng xe điện, trong khi các hoạt động giao lưu và bốc thăm nhận quà diễn ra xuyên suốt chương trình.

Một trong những dấu ấn của chương trình là nghi thức trao chứng nhận showroom đạt chuẩn từ đại diện BYD Việt Nam cho BYD NEG Phú Quốc. Với mô hình tích hợp bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, showroom được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đồng bộ cho người dùng xe điện tại Phú Quốc và khu vực lân cận.

Bên cạnh việc đưa showroom vào hoạt động, BYD NEG Phú Quốc cũng công bố nhiều chương trình hợp tác chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái xe điện phát triển bền vững tại địa phương.

Theo đó, nhà đầu tư BYD NEG ký kết hợp tác với các trường cao đẳng khu vực An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật xe điện, tạo điều kiện để sinh viên thực tập và làm việc tại hệ thống xưởng dịch vụ của BYD NEG trong thời gian tới.

Đơn vị cũng ký kết hợp tác cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang nhằm thúc đẩy ứng dụng xe điện trong hoạt động đưa đón khách du lịch, vận chuyển nội đảo và dịch vụ lưu trú, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch xanh tại địa phương.

Bên cạnh đó, BYD NEG Phú Quốc công bố hợp tác việc với Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao Đặc khu Phú Quốc trong các hoạt động cộng đồng và ra mắt Câu lạc bộ BYD Phú Quốc, hướng tới xây dựng cộng đồng người dùng xe điện kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm sau này.

Ông Ngô Hoài Ân - Giám đốc Điều hành showroom BYD NEG Phú Quốc chia sẻ: “Phú Quốc là thị trường có nhu cầu di chuyển rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và vận tải hành khách. Việc showroom BYD NEG Phú Quốc đi vào hoạt động sẽ giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ hơn với sản phẩm, dịch vụ và chính sách hậu mãi chính hãng ngay tại địa phương.

Chúng tôi kỳ vọng showroom sẽ trở thành điểm kết nối cộng đồng người dùng BYD, đồng hành cùng các đối tác du lịch, giáo dục và doanh nghiệp vận tải trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới. Đây cũng là bước đi góp phần thúc đẩy giao thông xanh và du lịch xanh tại Phú Quốc trong những năm tới”.

Cũng trong dịp này, BYD NEG Phú Quốc giới thiệu các chương trình ưu đãi dành cho tất cả dòng xe từ ngày 1/7 - 10/7. Khách hàng có nhu cầu tham khảo, trải nghiệm và đăng ký lái thử các dòng xe BYD có thể đến trực tiếp showroom BYD NEG Phú Quốc hoặc truy cập website bydneg.vn, liên hệ hotline: 0833 999 000.

Showroom BYD NEG tại các tỉnh Tây Nam Bộ: BYD NEG Phú Quốc: Tổ 7, Khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. BYD NEG Cần Thơ: 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ. BYD NEG An Giang: 43/12 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. BYD NEG Tiền Giang: 602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. BYD NEG Kiên Giang: Lô P3-01, đường 3 Tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Thu Loan