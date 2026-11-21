Ngày 17/11/2026, Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam khai trương showroom thương hiệu chăm sóc mẹ và bé Momcozy tại số 164 Nguyễn Xiển (Hà Nội), mở ra không gian trải nghiệm thực tế và tư vấn chuyên sâu.

Hình ảnh cắt băng khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào ngày 17/11

Dấu ấn thương hiệu chăm sóc mẹ và bé hiện diện tại hơn 180 thị trường

Ảnh: Momcozy

Momcozy là thương hiệu chăm sóc mẹ và bé, hiện diện tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với định hướng lấy mẹ làm trung tâm, Momcozy không ngừng đổi mới và phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng như máy hút sữa không dây, áo hút sữa rảnh tay, máy tiệt trùng, rửa và hâm sữa cùng các sản phẩm hỗ trợ mẹ bầu, sau sinh, mang đến hành trình nuôi con tiện lợi và thoải mái hơn.

Tổng hợp giải thưởng và thành tựu của Momcozy. Nguồn: Momcozy

Năng lực nghiên cứu và đổi mới sản phẩm của Momcozy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong ngành hàng mẹ và bé:

Mom’s Choice Awards®: Dành cho dòng áo lót hỗ trợ hút sữa và cho con bú rảnh tay (Hands-Free Nursing & Pumping Bra).

Kind + Jugend ASEAN Innovation Award 2025: Ghi nhận máy hút sữa di động Momcozy Mobile Flow M9 và đai hỗ trợ thai kỳ Ergonest Maternity Support Belt.

NAPPA Awards 2025: Vinh danh máy hút sữa không dây Momcozy Air 1 Ultra-slim.

BizzieBaby Awards 2024: Trao tặng cho máy hút sữa rảnh tay cấp độ bệnh viện Momcozy V1 Pro.

Frost & Sullivan 2026: Ghi nhận vị thế thương hiệu máy hút sữa rảnh tay số 1 toàn cầu về doanh số trong giai đoạn 2021 - 2025, theo thông tin chứng nhận được công bố.

Những giải thưởng và ghi nhận này thể hiện nỗ lực của Momcozy trong việc phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi gia đình.

Trải nghiệm thực tế và tư vấn chuyên sâu tại showroom Hà Nội

Tọa lạc tại 164 Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Hà Nội, showroom đầu tiên của Momcozy do Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam trực tiếp vận hành được thiết kế theo mô hình không gian trải nghiệm thực tế, cho phép khách hàng dùng thử và đánh giá tính năng thiết bị trước khi quyết định mua sắm.

Tại đây, các mẹ có cơ hội trải nghiệm đa dạng sản phẩm trong hệ sinh thái Momcozy:

Showroom Momcozy tại Hà Nội

Nhóm máy hút sữa: M5, M6, M9, S9, S12, V1/V2 Pro, Air 1...

Nhóm linh kiện: Phễu hút sữa, đệm hạ size, cốc hứng sữa, cup, van…

Nhóm phụ kiện và hệ sinh thái khác: Máy hâm sữa thông minh, máy tiệt trùng và sấy khô, áo hút sữa rảnh tay, ứng dụng Momcozy app…

Hoạt động trải nghiệm trực tiếp giúp khách hàng có cơ hội kiểm chứng thiết kế, tìm hiểu tính năng, làm quen với cách sử dụng và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu trong hành trình nuôi con.

Không dừng lại ở hoạt động khai trương và giới thiệu sản phẩm, showroom Momcozy còn là trung tâm tiếp nhận bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho toàn bộ hệ thống phân phối Momcozy tại Việt Nam.

Kết nối cộng đồng và mở rộng kênh tiếp cận chính hãng

Tại đây, Momcozy còn là không gian tổ chức seminar, workshop và những buổi chia sẻ kiến thức về chăm sóc mẹ, chăm sóc bé, nuôi con bằng sữa mẹ, phục hồi sau sinh… với sự đồng hành của các chuyên gia, KOL, KOC uy tín trong ngành mẹ và bé, dành cho cả người tiêu dùng và các đối tác B2B như bệnh viện, trung tâm chăm sóc mẹ và bé, trung tâm phục hồi sau sinh.

Hình ảnh KOL Hồng Thắm chia sẻ về cách sử dụng máy hiệu quả

Việc khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam đồng thời là bước đi quan trọng của Công ty TNHH Phân phối Hàng Mẹ và Bé Việt Nam trong vai trò nhà phân phối chính hãng thương hiệu Momcozy.

Thông qua showroom, thương hiệu kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng, nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng, đồng thời tạo nền tảng kết nối lâu dài với cộng đồng mẹ và bé tại Việt Nam.

Từ một thương hiệu hiện diện trên thị trường quốc tế đến không gian trải nghiệm trực tiếp tại Hà Nội, Momcozy tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mang đến những giải pháp thiết thực, giúp người mẹ có thêm thời gian, sự thoải mái và chủ động trong hành trình chăm sóc gia đình.

Momcozy Showroom

Địa chỉ: 164 Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Hà Nội.

Hotline: 0983.886.388

Bích Đào