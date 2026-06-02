Không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, showroom mới của Luvia được kỳ vọng trở thành điểm kết nối dành cho giới kiến trúc, nội thất cùng những khách hàng yêu thích không gian sống tinh tế tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, đối tác chiến lược và đại diện các hội chuyên ngành xây dựng - kiến trúc tại Việt Nam.

Showroom trải nghiệm ánh sáng Luvia tọa lạc tại tổ hợp MComplex (Hà Nội)

Trong bối cảnh thị trường bất động sản, kiến trúc và nội thất miền Bắc ngày càng đề cao các tiêu chuẩn về thẩm mỹ, công năng và độ bền vật liệu, ánh sáng không còn chỉ giữ vai trò chiếu sáng mà đã trở thành yếu tố tạo nên cảm xúc và dấu ấn cho không gian sống. Nắm bắt xu hướng này, Luvia đã lựa chọn Hà Nội để ra mắt showroom đầu tiên tại miền Bắc tại MComplex, nhằm mang đến trải nghiệm trực tiếp các giải pháp chiếu sáng hiện đại dành cho giới kiến trúc - nội thất và phân khúc khách hàng cao cấp. Đây được xem là bước đi chiến lược của thương hiệu trong hành trình mở rộng thị trường khu vực phía Bắc.

Luvia hiện là nhà phân phối độc quyền của hai thương hiệu chiếu sáng toàn cầu Huayi và Diva Luce - những tên tuổi đã hiện diện tại nhiều công trình biểu tượng trên thế giới như Sân vận động Tổ Chim (Bắc Kinh), khách sạn JW Marriott Dubai, cùng hàng loạt dự án khách sạn, thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp. Với nền tảng công nghệ tiên tiến từ hai thương hiệu lớn cùng khả năng cá nhân hóa giải pháp ánh sáng theo từng loại hình công trình, Luvia hướng đến việc đồng hành cùng các kiến trúc sư, nhà thiết kế và chủ đầu tư trong quá trình kiến tạo những không gian mang dấu ấn riêng.

Sự kiện khai trương showroom Luvia thu hút sự tham dự của đông đảo đối tác, kiến trúc sư, chủ đầu tư cùng đại diện các hội, ban ngành trong lĩnh vực xây dựng - kiến trúc

Được đầu tư trên diện tích gần 300m2, showroom Luvia được xây dựng như một không gian trải nghiệm ánh sáng thực tế, tái hiện đa dạng phong cách sống cao cấp như căn hộ mẫu, penthouse hay biệt thự hiện đại. Các khu vực trưng bày được sắp xếp nhằm giúp khách hàng và giới chuyên môn trực tiếp cảm nhận hiệu ứng ánh sáng trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ chiếu sáng trang trí đến các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt, showroom còn sở hữu khu vực “Magic Box” - phòng trải nghiệm ánh sáng chuyên biệt, nơi kiến trúc sư và chủ đầu tư có thể thử nghiệm các lớp ánh sáng, điều chỉnh sắc độ và góc chiếu trước khi ứng dụng vào công trình thực tế.

Phát biểu tại lễ khai trương showroom, ông Tống Văn Nga - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi các công trình không chỉ đáp ứng công năng mà còn đề cao yếu tố thẩm mỹ, công nghệ và trải nghiệm sống. Ánh sáng ngày nay giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên giá trị kiến trúc, cảm xúc và bản sắc cho không gian sống hiện đại.

Ông cũng đánh giá cao định hướng của Luvia khi xây dựng showroom theo mô hình trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng và giới chuyên môn tiếp cận trực quan các giải pháp chiếu sáng hiện đại. Đồng thời, ông kỳ vọng Luvia sẽ tiếp tục phát triển bền vững, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và thúc đẩy xu hướng công trình xanh, công trình thông minh tại Việt Nam.

Song song đó, đại diện thương hiệu Luvia còn cho biết “Việc lựa chọn Hà Nội là điểm đặt showroom đầu tiên của Luvia tại miền Bắc không chỉ đánh dấu bước phát triển chiến lược của thương hiệu mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng kiến trúc - nội thất khu vực phía Bắc. Trong thời gian tới, Luvia sẽ tiếp tục tập trung nâng cao tốc độ cung ứng, tối ưu khả năng xử lý kỹ thuật linh hoạt và phát triển chính sách hậu mãi chuyên sâu nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các công trình cao cấp”.

Sự hiện diện của showroom Luvia tại MComplex không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển thị trường của thương hiệu mà còn góp phần thiết lập những tiêu chuẩn trải nghiệm ánh sáng mới cho lĩnh vực kiến trúc và nội thất cao cấp tại Việt Nam.

Showroom Luvia Lighting & Solutions

Địa chỉ: Lô B1-R1-01ABC, Tầng B1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City - 72A Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline VP Miền Bắc: 0376 944 168

Website: luvia.com.vn

(Nguồn: Luvia)